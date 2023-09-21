Фаррелл Уильямс появился на публике в надувном жилете

«Фаррелл Уильямс — провидец, чьи творческие вселенные простираются от музыки до искусства и моды. В последние двадцать лет он зарекомендовал себя как культурная икона мирового масштаба. То, как он разрушает границы в различных мирах, которые он исследует, соответствует статусу Louis Vuitton как Дома культуры, укрепляя его ценности инноваций, новаторского духа и предпринимательства», — говорилось в официальном заявлении дома.