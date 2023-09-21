Фаррелл Уильямс появился на публике в надувном жилете
Певец, продюсер, креативный директор мужских коллекций Louis Vuitton Фаррелл Уильямс провел показ брендов Moncler x Pharrell Williams в рамках Недели моды в Милане. Фотографии с мероприятия опубликовал Daily Mail.
Фаррелл Уильямс появился на красной дорожке в голубых джинсах в клетку и белом стеганом надувном жилете. Образ дизайнера дополнили грубые ботинки на толстой подошве, зеленая кепка и несколько золотых браслетов.
В феврале 2023 года Фаррелл Уильямс был назначен на должность креативного директора мужских коллекций французского модного дома Louis Vuitton.
«Фаррелл Уильямс — провидец, чьи творческие вселенные простираются от музыки до искусства и моды. В последние двадцать лет он зарекомендовал себя как культурная икона мирового масштаба. То, как он разрушает границы в различных мирах, которые он исследует, соответствует статусу Louis Vuitton как Дома культуры, укрепляя его ценности инноваций, новаторского духа и предпринимательства», — говорилось в официальном заявлении дома.
Председатель и главный исполнительный директор французского Дома моды Пьетро Беккари заявил, что «творческое видение» Фаррелла Уильямса «приведет Louis Vuitton к новой и очень захватывающей главе».
21 июня Фаррелл Уильямс впервые презентовал коллекцию под своим руководством. Посмотреть показ сезона «Весна-лето 2024» пришли многие звезды из А-листа, в том числе Бейонсе, Джаред Лето, Наоми Кэмпбелл, Льюис Хэмилтон, Ким Кардашьян и другие.