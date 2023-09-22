Стилист Лисовец назвал самую трендовую модель юбки

Осенью и зимой 2023-2024 в тренде юбки длины макси. Об этом стилист Владислав Лисовец рассказал в новой статье на своем сайте.

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По словам эксперта, если в прошлых сезонах мода была категорична и диктовала либо длину мини, либо макси, то в на этот раз такого нет. И все же, отмечает Лисовец, лучше обратить внимание на второй вариант.

"Длинная юбка – лучшая юбка. В отличие от мини, они подходят абсолютно всем", – пишет он.

Такое мнение объясняется в том числе тем, что под длиной невысокие девушки могут спрятать огромный каблук и заметно вытянуться в росте.

Что касается деталей и текстур, то стоит обратить внимание на накладные карманы, рюши, принт в горох и клетку, а также юбки из кожи.