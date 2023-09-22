8 модных трендов осени, которые нужно знать

На первый взгляд текущий сезон осень – зима полон мрачных трендов. Ситуацию спасает блеск, исподнего в том числе, и экстремально длинные шарфы. Собрали 8 главных трендов сезона осень – зима.

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Черное пальто

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Эксперты считают, что на модные веяния повлияла та самая девочка в черном из сериала — Уэнздей. Танец актрисы Дженны Ортеги в образе стал вирусным и заполонил соцсети. Впрочем, не будем забывать и про популярность мрачных образов в суккуб-эстетике и, в конце концов, стремление моды к замедлению (отсюда возвращение к вечной классике). В общем, без большого черного пальто строгого кроя в гардеробе просто не обойтись. Выбирайте обновку тщательно: носить ее можно будет не один сезон.

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Осенние цветы

Осенние цветочные композиции не избежали мейнстримной готики. В большинстве случаев флоральные мотивы в виде принтов и вышивки подчеркнуто монохромны. Дизайнеры дополняли подобные образы брошами и черным кружевом. Мистика и отсылки к потустороннему считываются буквально во всем! Наконец-то осеннюю хандру можно списать на модную загадочность.

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Металлический блеск

За хорошее настроение в этом сезоне отвечает мерцающий металлик, который внес в коллекции немного праздного блеска. Тренд поддерживает драпировка — берите на заметку. Но в то же время золотом и серебром выбор не ограничен. На подиумах блистали даже зеленое и фиолетовое платья из пайеток. В общем, все, что однотонное и блестит, актуально. Кажется, вопрос, в чем встречать Новый год, отпадает сам собой.

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«Песочные часы»

Силуэт «песочные часы» набирал обороты весь сезон. Заметим, что тренд оформился не без участия Джиджи Хадид и ее появления на публике в костюме от Versace. В образе рассмотрели отсылку к Софи Лорен. Для достижения актуальных пропорций все средства хороши: как массивные ремни, так и узкие пояса. Не забываем о широких плечах для контраста.

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Шарфы в пол

Страдать из-за холода во имя моды этой осенью и зимой вам точно не придется. Шарфов отныне много не бывает. И чем больше аксессуар, тем лучше, и ничего страшного, если он напоминает плед. Закрепить его можно брошью, а то и не одной. Очевидная общая черта у шарфов от разных брендов — это их выдающаяся длина, буквально до пола. Фактура при этом имеет второстепенное значение.

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Белые рубашки

Белая рубашка временно переходит из разряда скучных базовых вещей в остроактуальные тренды. В виде длинного платья, классической блузки с воротником и даже с трусами-боксерами — ничем эту деталь гардероба не испортить. Заметим, что отклонение до вариантов в полоску и мужского кроя тоже имеет место.

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Нижнее белье

Тренд на демонстрацию нижнего белья, увы, сдавать позиции не спешит. Модели в нарочито небрежных образах на показах сезонных коллекций выглядели так, словно они страдают лунатизмом или не успели собраться как следует перед выходом. Едва ли нечто подобное вы наденете зимой, но, во всяком случае, белья под полупрозрачным платьем как минимум до весны официально можно не стесняться. Это не мы такие, это мода такая.

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Посвящение Вивьен Вествуд

Прошлой зимой ушла из жизни легендарная Вивьен Вествуд. Коллеги по цеху отдали именитому дизайнеру дань уважения: в смелых и бунтарских образах легко считываются отсылки к ее наследию. Женственность, чувствительность и панк-культура — три обязательных ингредиента для яркого образа в духе Вивьен.