Стилист Рогов восхитился образом Ивлеевой в майке-алкоголичке

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов высказался о наряде блогера Насти Ивлеевой на показе Prada в Милане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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В четверг, 21 сентября, Настя Ивлеева стала приглашенной гостьей на показе итальянского модного Дома Prada. Для выхода она предпочла черно-белое мини-платье, которое дополнила черными колготками и лодочками в тон на высоких каблуках. Александр Рогов отметил у себя в блоге, что на Насте Ивлеевой было не платье, а майка-алкоголичка, которую дополнила юбка с лифом.

Он также защитил ее перед поклонниками, которые раскритиковали ее за излишнюю худобу.

"Настя Ивлеева просто лучшая! И точка! Сегодня перед показом PRADA в Милане. И заметьте — образ выстроен вокруг майки-алкоголички!" — написал Рогов.