Max Mara представили воинственную коллекцию сезона весна-лето 2024
В новой весенне-летней коллекции 2024 бренд Max Mara вспомнил пословицу «Меч превращается в остриё, а копьё — в секиру», а также то, как в 1940-х годах английские девушки из деревень и городов, из всех социальных слоёв объединились ради обработки земли и питания нации. Так образовалась Женская земледельческая армия, в рядах которой многие впервые взялись за учёбу. И образование было не просто подготовкой к работе: девушек поощряли к занятиям творчеством. Журнал The Land Girl публиковал их литературные произведения, а в 1944 году не менее известной Вите Саквилл-Уэст было поручено написать книгу, рассказывающую об истории Сухопутной армии, в которой целый раздел был посвящен её поэзии.
Саквилл-Уэст привнесла нотку мрачной сардонической эксцентричности в портфолио Max Mara. Изображения её сада в Сиссингхерсте вдохновили на ситцевые принты, цветы на которых были выполнены в изысканных чёрно-бежевых тонах. Смесь современной фотографии и кинохроники представляет девушек-землепашцев как розовощёких богинь на фоне идиллического пейзажа. Их классическая рабочая одежда послужила вдохновением для создания утилитарного гламура в стиле Max Mara. Разумеется, не обошлось и без песочных нейтральных оттенков, придающих сдержанную роскошь прекрасно скроенным тренчам, просторным курткам в стиле милитари.
А сарафаны без спинки, вдохновлённые фартуками садовников, и трёхслойные шифоновые платья с лямками из габардина привносят атмосферу жёсткого шика. Современная женщина в понимании модного дома ясно даёт понять, что она присоединяется к новой волне, когда выходит на улицу в образе «девушки земли» от Max Mara.
Max Mara представили воинственную коллекцию сезона весна-лето 2024