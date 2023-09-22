Max Mara представили воинственную коллекцию сезона весна-лето 2024

В новой весенне-летней коллекции 2024 бренд Max Mara вспомнил пословицу «Меч превращается в остриё, а копьё — в секиру», а также то, как в 1940-х годах английские девушки из деревень и городов, из всех социальных слоёв объединились ради обработки земли и питания нации. Так образовалась Женская земледельческая армия, в рядах которой многие впервые взялись за учёбу. И образование было не просто подготовкой к работе: девушек поощряли к занятиям творчеством. Журнал The Land Girl публиковал их литературные произведения, а в 1944 году не менее известной Вите Саквилл-Уэст было поручено написать книгу, рассказывающую об истории Сухопутной армии, в которой целый раздел был посвящен её поэзии.