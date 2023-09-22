Деним, белая рубашка, пышная юбка: главные тренды осени-2023

Российский модный ретейл уже полтора года живет в новых реалиях. За это время он пережил беспрецедентное падение и затем рост, подъем отечественных дизайнеров, столкнулся с потоком турецких товаров, появлением китайских брендов и параллельным импортом.

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Business FM поговорила с экспертами о том, что представляет из себя отечественный фэшн-рынок сегодня, какие тенденции отмечаются в сфере бизнеса, а также к каким модным трендам стоит присмотреться потребителю.

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«Важной тенденцией является активное развитие трансграничной онлайн-торговли, которая становится все более важной частью бизнес-стратегий компаний: достаточно взглянуть на маркетплейсы, которые все чаще предлагают потребителям товары из-за рубежа. И хотя в импортозамещении мы наблюдаем положительную динамику, вопрос параллельного импорта остается актуальным: компании стараются дать потребителям возможность приобрести привычные бренды здесь и сейчас», — рассказал коммерческий директор платформы онлайн-шопинга Brandly Владислав Сахаров.

Все свое

Итак, что же победит, импортозамещение или параллельный импорт? Импортозамещение в сфере одежды сегодня идет полным ходом, отмечают эксперты, и его сложно не заметить, зайдя в любой ТЦ, в котором российские бренды занимают опустевшие торговые точки иностранных брендов.

«Отечественные марки в 2023 году показывают значительный рост. Это, кстати, было наглядно видно на Московской неделе моды, в которой приняли участие почти 700 брендов из 96 городов страны. В целом я считаю, что модный ретейл справился с кризисом. Торговые площади не пустуют. Частично место ушедших брендов заняли те местные проекты, которые умеют формировать образы и системно работать с аудиторией. Это группа компаний Melon Fashion, Lime, Gloria Jeans, 12Storeez», — рассказал СЕО облачного сервиса «Мойсклад» Аскар Рахимбердиев.

Ну а потребитель принимает изменения и активно открывает для себя российских производителей. Об этой активности свидетельствуют цифры продаж.

В частности, представители онлайн-платформы Lamoda зафиксировали взрывной спрос на локальные марки: в первом полугодии 2023 года спрос на российские бренды показал рост в 130%, тогда как за весь прошлый год он вырос на 200%. В пятерку самых востребованных брендов вошли TopTop, 12Storeez, Urban Tiger, To Be Blossom, Belle You, говорится в сообщении.

«Сейчас представители российских марок значительно укрепили свои позиции, закрывают потребность клиентов в модных коллекциях и заполняют ниши, в которых ощущается нехватка ассортимента», — отметила руководитель отдела по управлению категорией женской одежды Lamoda Анна Хомутова.

Потребительский спрос растет на фоне текущей ситуации, его можно назвать лояльным по отношению к локальным брендам, считает старший категорийный менеджер универмага Trend Island Дмитрий Комов.

«Начиная с марта 2022 года универмаг Trend Island отчитывался о росте трафика на 40-60% год к году, и я уверен, он не спадает и осенью 2023 года. Впрочем, в большинстве своем российские бренды не такие уж и локальные: деним отшивается в основном в Турции, футерные группы — в Узбекистане. Задействуются остатки итальянских тканей, но многие нашли выход и закупают ткани европейских производителей», — отметил Комов.

В параллельной вселенной

Несмотря на все успехи отечественных производителей, глобального импортозамещения не случилось и параллельный импорт остается важной частью российского модного ретейла, отмечают эксперты.

«Российский модный рынок гибко и оперативно подстроился под изменения международной и экономической обстановки, логистики, потребительского поведения и переориентировался на параллельный импорт. На российских маркетплейсах уже сейчас можно купить одежду ушедших брендов. Большинство предпринимателей (53%) продают товары из Китая. Общий оборот между Китаем и Россией в 2022 году составил 190,3 млрд долларов, превысив показатели предыдущего года на 29%. Вместе с тем заметно вырос товарооборот с Киргизией например. Поставки верхней женской одежды в Россию из Киргизии выросли в 230 раз, нижнего белья — в девять раз, парфюмерии — в 50 раз», — поделился данными Аскар Рахимбердиев.

В крупных ТЦ сегодня можно найти товары иностранных производителей, завезенные параллельным импортом, кроме того, в ответ на потребительский спрос в таких вещах появляются новые проекты, делающие ставку на параллельный импорт. Среди свежих примеров того, как ретейлер сориентировался в новых реалиях, — «Слепая курица», сеть, известная раньше только по ассортименту очков и оправ.

«Мы решили заняться вплотную всеми фэшн-категориями товаров. И родились два новых проекта «Слепая курица shoes» и «Слепая курица department store», в рамках которых мы сегодня представляем западные и американские бренды. Все контракты у нас прямые, работаем с теми брендами, которые нам удалось, несмотря на все сложности, убедить работать с нами, с кем-то мы продолжаем вести переговоры, с кем-то удалось найти диалог после открытия и разместить заказы», — поделился учредитель бренда «Слепая курица» Михаил Молчанов.

Он считает, что российскому модному бизнесу не так просто будет перестроиться на полное импортозамещение и на то есть объективные причины.

«Мода в России никогда не формировала тренды и свою субкультуру. Все важные события и тренды формировались и формируются в рамках недель моды Нью-Йорка, Милана, Парижа, Лондона. Московские недели моды всегда были региональной историей. Отсюда и ретейл на российском рынке в сегменте fashion в основном был западный. После ухода всех западных компаний российский модный мир остался практически ни с чем, и сейчас он только на начальном этапе своего зарождения, и, соответственно, с ним российский модный ретейл. Пока у российской модной индустрии нет собственных трендов, и я сомневаюсь, что это возможно в ближайшее десятилетие», — убежден Молчанов.

Тренды и антитренды

В непростых условиях, которые сегодня сложились на отечественном фэшн-рынке, особенно актуальным становится ответственное потребление. Зачем покупать новые вещи, когда предметы летнего гардероба можно умело интегрировать в осенний контекст, считает основатель бренда одежды Rokki by Prokofieva Анастасия Прокофьева.

«Например, костюмный жилет, который мы летом носили на голое тело, теперь рекомендуем надевать поверх объемной рубашки, лонгслива или боди. Шелковую юбку-макси летом можно было видеть в сочетании с объемными футболками и базовыми топами, а в холодный сезон носите ее с удлиненным свитером, бомбером. К разряду незаменимых единиц гардероба относятся свитшот и худи. Они сочетаются как с шелковыми юбками, так и с утепленными джогерами и ранней осенью могут заменить верхнюю одежду. Не стоит бояться светлой одежды в осенних образах. Белые брюки будут благородно смотреться с длинным тренчем, а бежевые карго — с объемной косухой или бомбером», — советует Прокофьева.

Также эксперты поделились своими соображениями по поводу главных трендов наступившего сезона.

Что касается цветовой гаммы, то менеджер категории Fashion компании Brandly Анастасия Текучева отмечает, что особенно популярными станут кирпичный, насыщенный красный, оттенок яичного желтка и сине-фиолетовый.

Стилист и фэшн-инфлюенсер Эльвира Янковская предлагает обратить внимание на мадженту, оттенок, который Pantone ранее назвал главным цветом 2023 года.

«Цвет маджента — маст-хэв сезона. Пурпурный, стремящийся к красному оттенок сочетается как с теплой, так и с холодной гаммой. Главное — знать меру. Маджента вполне может потеснить базовые цвета и стать новым черным», — комментирует Янковская.

Среди модных материалов, по мнению Текучевой, главным предстоящей осенью станет деним, но необязательно синий.

«Очень популярен «ржавый» и земельные оттенки. Джинсы шоколадного цвета займут достойное место в базовом гардеробе», — говорит она.

«Еще один материал, который будет очень актуален, — кожа. В первую очередь я бы рекомендовала посмотреть в сторону нестандартных изделий из этого материала — платьев, сарафанов, тренчей, а не только на привычные глазу брюки из кожи», — говорит создательница фэшн-маркетплейса Svoy.one, стилист Кристина Кисалица.

Из предметов гардероба фаворитами сезона станут юбки.

«На показах осень-зима популярность юбок подтвердили не только коллекции для женщин, но и коллекции для мужчин. Главная модель сезона — юбка-карандаш облегающего силуэта длиной до колен, как у Saint Laurent например. Также нарастающий тренд — это пышные юбки длины миди или макси с мягкими складками, или полусолнце клеш, или плиссированные. Prada, Dior, Fendi, Loewe включили в актуальные коллекции такие модели», — рассказала эксперт по управлению фэшн-ассортиментом, бизнес-консультант Галина Кравченко.

В список маст-хэвов стоит записать и белую рубашку. «Белая рубашка — стильная и безупречная классика, которая будет актуальна всегда, и особенно в осеннее время. На самом деле, весь модный 2023 год проходит под эгидой белой рубашки», — говорит стилист Кристина Кисалица.

А ключевой предмет в нише верхней одежды — длинное пальто.

«Пальто стали чуть ли не единственной опцией верхней одежды, по мнению дизайнеров, на этот зимний сезон. Чем длиннее, тем лучше. Это касается как мужского, так и женского гардероба», — говорит Михаил Молчанов из «Слепой курицы».

Длинные пальто и тренчи заполонят улицы осенних городов, уверена Эльвира Янковская.

«Полудлина и выкрутасы кроя оставьте до лучших времен. Прямой фасон, полная длина, лаконичность, акцент на плечи», — говорит она.

Среди макротрендов, определяющих общую направленность модного дизайна, выделяется так называемый power dressing. Стиль, получивший свое развитие в 80-х, сегодня звучит особенно актуально. Большинство показов осень-зима — 2023/24 обыгрывали именно эту тему. Ключевым элементом стиля является пиджак оверсайз с подчеркнутой линией плеч.

Также глобальным макротрендом можно, по мнению Михаила Молчанова, назвать «семейность».

«Возникающие повсюду семейные кафе, семейные салоны красоты и семейные спортивные клубы давали нам понять о приходящем новом веянии. В моде мы наблюдаем то же самое. Family-луки все больше появляются на стритстайлах, а мультибрендовые магазины для всей семьи имеют больший успех, чем отдельно стоящие бутики», — рассказал Молчанов.

Продолжается начавшийся после пандемии тренд на нарядность, но с нюансами.

«Речь сегодня идет скорее о повседневной нарядности. Сочетайте в одном образе сложную вечернюю блузу и джинсы, кашемировое пальто с длинным платьем-майкой, базовый вязаный джемпер с прозрачной юбкой из пайеток. Или взять кружево. На последних показах сезона кружева было особенно много. Нам очень понравились варианты сочетаний кружева с костюмной тканью или в дениме», — комментирует основатель и арт-директор Studio29 Татьяна Фомичева.

Ну и напоследок эксперты рассказали, о каких трендах стоит на время забыть, какие вещи убрать из основного гардероба.

Категорийный менеджер универмага Trend Island Дмитрий Комов считает, что в этом сезоне неактуальны приталенные блейзеры или пиджаки на одной пуговице, облегающие пальто, а также брючные костюмы ярких цветов.

Эльвира Янковская среди антитрендов называет одежду с заметными логотипами и крупными принтами.

Анастасия Текучева добавляет к черному списку джинсы-скинни, микросумки, элегантные сапоги на каблуке/платформе с декоративными элементами и сапоги облегающего фасона.