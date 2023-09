Деним, белая рубашка, пышная юбка: главные тренды осени-2023

Все свое

В частности, представители онлайн-платформы Lamoda зафиксировали взрывной спрос на локальные марки: в первом полугодии 2023 года спрос на российские бренды показал рост в 130%, тогда как за весь прошлый год он вырос на 200%. В пятерку самых востребованных брендов вошли TopTop, 12Storeez, Urban Tiger, To Be Blossom, Belle You, говорится в сообщении.