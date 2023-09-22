4 принта, которые осенью носят «богатые» девушки

Что нам советуют стилисты в этом сезоне.

© WomanHit.ru

Осенний «лук» не может быть скучным и тем более выглядеть дешево, если вы знаете, какие принты в тренде в этом сезоне. Вместе со стилистами мы предлагаем изучить все варианты принтов, который этой осенью выбирают только «дорогие» девушки. Предлагаем пополнить их стильные ряды.

Видео дня

Клетка

Принт, который не выходит из топа вот уже несколько лет. Меняется лишь размер и дизайн самой клетки. Что касается осенних трендов 2023, гранжевые образы с оверсайзом сегодня в топе. Присмотрите цветную рубашку с широкой клеткой и четкой прорисовкой. Идеально, если вы сможете найти потертую модель, которая просто идеально впишется в образ с классической «кожанкой» в черном или насыщенном шоколадном оттенке.

Оригинальные шрифты

Всем уже наскучили стандартные надписи и шрифты на джинсах и кожаных вещах, пора «поиграться со шрифтами». Можете смело выбирать самые необычные варианты надписей, особенно «дорого» и оригинально будут смотреться сразу несколько шрифтов разного объема. Если вы не можете решиться на такой смелый модный эксперимент, вам на помощь приходят аксессуары и обувь — сумки и оригинальные ботильоны будут очень кстати, ведь с их помощью можно создать образ хоть для офиса, хоть для прогулки с друзьями. Будьте готовы ловить восхищенные взгляды!

Логотипы

Не стоит забывать про старые добрые логотипы известных брендов. Важное замечание — вещь действительно должна относиться к этому бренду, в противном случае вы произведете крайне неудачное впечатление, особенно если окажетесь в компании людей, которые в этом разбираются. Есть одно единственное правило — не смешивайте бренды в одном образе, во всяком случае, избегайте сразу несколько «громких» имен на видном месте.

Растительные принты