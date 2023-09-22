Российская модель Аня Россолович открыла показ бренда Gucci

В пятницу, 22 сентября, прошел показ Gucci в рамках Недели моды в Милане. Аня Россолович из московского модельного агентства открыла показ. Модель позировала в коротких шортах, белой прозрачной футболке без нижнего белья, поверх которой надела строгое серое пальто.

На днях российская модель появилась в "мешке" на показе в Милане. Супермодель появилась на подиуме в атласном платье-бюстье бледно-коричневого цвета. На лиф также прикрепили брошь в виде золотой бабочки. Образ Наташи Поли дополнили небольшая сумка в тон аксессуару и остроносые туфли. Волосы ей выпрямили и сделали нюдовый макияж.