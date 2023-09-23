53-летняя Клаудия Шиффер закрыла показ в платье с глубоким декольте

В пятницу, 22 сентября, Клаудия Шиффер вышла на показе бренда Versace в Милане. 53-летняя супермодель позировала в облегающем зелено-серебряном платье-комбинации с кружевными вставками. Образ дополнили серебряные туфли с острым мысом. Волосы модели распустили и сделали легкий вечерний макияж.

Клаудия Шиффер родилась 25 августа 1970 года в немецком городе Райнберг. Ее отец имел собственную юридическую компанию, а мать была домохозяйкой. Шиффер выросла в многодетной семье: у нее есть сестра и два брата. С 2002 года Клаудия Шиффер замужем за продюсером Мэттью Воном. У пары трое детей: 19-летний Каспар, 18-летняя Клементина и 12-летний Козима.