Неделя моды в Милане: RTW-коллекция Moschino

На подиуме в этот вечер блистали сразу четыре дизайнера, показавшие свое видение бренда.

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Руководство модного дома Moschino решило нетривиально отметить 40-летие со дня основания. Создать коллекцию готовой одежды сезона «весна/лето 2024» было поручено четырём дизайнерам-женщинам с обязательным условием отдать дань уважения родоначальнику Франко Москино.

Француженка Карлин Сер де Дюдзель представила линейку практичной одежды, которая подойдёт любой женщине. Американка Габриэлла Карефа-Джонсон вдохновлялась культурой хип-хопа, показав рваные, многоуровневые юбки из денима и вязаных «бабушкиных квадратов», включившие широкий размерный ряд.

Китаянка Люсия Лю обратила внимание на романтическую жилку Москино, украсив свой сегмент весенне-летней коллекции следующего года платьями, «глазурированными» розовыми бантами, розами и боа в стиле Барби.

А британка Кэти Гранд выпустила на подиум профессиональных танцовщиков, одев их в трико с вырезами и шутливыми надписями, объёмными юбками-пачками и ироничными слоганами с отсылкой к такому течению современной моды, как «loud luxury» («кричащая мода»).

«Мы обнаружили коды, которые, по нашему мнению, сильно диссонируют друг с другом в визуальном плане, - пояснила Карефа-Джонсон. - Сложность заключалась в том, чтобы создать внутренне согласованные образы, что мне больше всего нравится, как стилисту».