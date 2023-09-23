5 моментов, которые стоит знать о сердечно-кутюрном показе Prada

В этом сезоне Миучча Прада воскресила сумку своего деда Марио Прада для откровенной коллекции сезона весна-лето 2024, которая была посвящена возвышению.

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Все дело в возвышении

Коллекции Prada становятся зеркалом наших собственных привязанностей. В этом сезоне речь шла не о стремлении перевернуть материальные, эмоциональные или сексуальные навязчивые идеи, а о том, что мода слишком озабочена «возвышением». Посмотрите на индустрию, и вы поймёте о чем речь: коллекции haute couture выпускаются направо и налево, наследие дома стало самой ценной золотой жилой, которую раскапывают и переосмысливают на выставках и в книгах для журнальных столиков. Миучча Прада и Раф Симонс перевернули эту тенденцию, представив коллекцию, в которой продемонстрировали собственное ремесленное и историческое мастерство бренда, но при этом лукаво закатили глаза на неуловимую идею «возвышения».

Prada решил заговорить об одежде

«Мы решили даже не писать текст для прессы, потому что лично я устала говорить об идеях, а не об одежде», — нахально заявила Прада после показа, прекрасно понимая, что воздвигнутая вокруг неё башня репортёров с диктофонами жаждет её сезонных размышлений. Она имела в виду заметки о показе, которые были разосланы журналистам по электронной почте после шоу и содержали просто перечень образов, моделей одежды и приёмов вместо более содержательных размышлений, которые она и Симонс обычно излагают в письменном виде. Конечно, в типичной для Prada манере всё это было миражом. То, что дизайнеры говорили, само по себе было идеей и свидетельством интеллекта моды.

Здесь была слизь и американская эстетика

После того как Миучча высказала свою точку зрения, она подняла глаза и улыбнулась: «Давайте поговорим об одежде!» В центре коллекции, украшенной теми же кучами полупрозрачной слизи, которые лились с потолка на мужском показе в июне, была предложена потрепанная эстетика американской глубинки, пропитанная духом бунтарства. Грубые полевые куртки, рок-н-ролльные рубашки с бахромой, трикотажные изделия и платья, отделанные тесьмой, грозные рабочие комбинезоны и юбочные комплекты. Конечно, унылость всего этого стала идеальным фоном для размышлений Прады и Симонса о возвышенности: это была приземлённая, немного разрушенная мода, созданная с помощью самого тонкого и сложного мастерства, которое только могут предложить дизайнеры Prada. Ирония была ощутима!

Prada и Раф Симонс усилили свое мастерство

В чем же заключалась вся эта тонкость? Прежде всего, искусство рубашек с бахромой передавалось с помощью отдельно вышитых нитей бахромы. Юбки с поясами из мишуры напоминали ювелирное украшение. Верхняя одежда, похожая на мозаичную кожу, представляла собой лоскутное изделие, вручную расшитое кристаллами и шипами. А все эти суперлёгкие платья, похожие на мягкий пластик, которым обтягивают мебель, были сделаны из нежнейшей органзы и газара.

«Я всегда читал: "300 человек в течение 700 дней..."», — сказал Симонс, имея в виду то, как мода описывает высокую моду, время и мастерство, которые затрачиваются на её создание. «Это не имеет никакого значения. Главное, что мы поняли, что это действительно возможно. Нам понравилась идея бросить вызов вышивке и материалу», — подытожил дизайнер.

Prada возродила сумку своего деда

В отделе наследия, который становится всё более важным инструментом возвышения супербрендов, но к которому Prada обычно не обращается. В коллекции была возрождена сумка, изначально созданная в 1913 году Марио Прада — дедом Миуччи Прада и соучредителем бренда. «Мы идентично повторили эту сумку и сделали её из нейлона и кожи», — пояснил Симонс, рассказывая о вечерней сумочке, украшенной вырезанной вручную застёжкой с изображением мифологической фигуры.