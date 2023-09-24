Эшли Грэм вышла на подиум в прозрачном платье

Американская модель plus-size Эшли Грэм стала звездой показа Dolce&Gabbana, который прошел в рамках Недели моды в Италии. Фотографии опубликовал Daily Mail.

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35-летняя Эшли Грэм продемонстрировала черное прозрачное платье с открытыми плечами из весенне-летней коллекции итальянского модного дома. Под платье манекенщица надела черный атласный бюстгальтер, трусы с высокой посадкой и черные чулки на подвязках. Образ модели дополнили черные туфли-лодочки на шпильке и миниатюрный клатч с золотистым декором.

В январе 2022 года Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако спустя четыре месяца модель вернулась к активной работе на подиуме и съемкам в глянце. Грэм позировала обнаженной для Spanx и запустила сотрудничество с брендом нижнего белья Knix.