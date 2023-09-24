Ирина Шейк вышла в свет в строгом мужском костюме

Супермодель Ирина Шейк посетила модный показ в Милане в строгом мужском костюме
Российская супермодель Ирина Шейк побывала на открытии выставки Unveiled в Милане, порадовав своих подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимками в строгом мужском костюме.
Открытие выставки дуэта фэшн-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хенци состоялось 22 сентября.
Для этого вечера Шейк выбрала строгий мужской костюм и кроссовки, дополнив образ прозрачным лифчиком, чокером из страз и нюдовым макияжем.
Еще в начале лета в Сети появилась информация, что Ирина Шейк начала отношения с бывшим супругом модели Жизель Бюндхен, футболистом Томом Брэди. С того момента пара не один раз попадала в объективы папарацци. При этом в последнее время 37-летнюю Ирину Шейк и 45-летнего Тома Брэди не видят вместе.