Ирина Шейк вышла в свет в строгом мужском костюме

Российская супермодель Ирина Шейк побывала на открытии выставки Unveiled в Милане, порадовав своих подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимками в строгом мужском костюме.

Еще в начале лета в Сети появилась информация, что Ирина Шейк начала отношения с бывшим супругом модели Жизель Бюндхен, футболистом Томом Брэди. С того момента пара не один раз попадала в объективы папарацци. При этом в последнее время 37-летнюю Ирину Шейк и 45-летнего Тома Брэди не видят вместе.