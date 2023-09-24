Какая обувь в моде осенью-зимой 2023-2024 года

Осень-зима 2023-2024 - это время для стильной и комфортной обуви. В этом сезоне дизайнеры предлагают множество интересных моделей, которые позволят вам создать модный образ.

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Гармоничный и завершенный образ включает тщательно продуманные элементы гардероба. Помимо стильной одежды дизайнеры пополнили свои коллекции оригинальными фасонами, которыми представлена модная обувь сезона осень-зима 2023-2024 года. Всемирно известные бренды представили актуальные тенденции, которыми руководствуются представительницы прекрасного пола, следящие за новейшими веяниями.

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Модная обувь на осень-зиму

Актуальные фасоны соответствуют критериям комфортности и неординарного стиля. В сезоне осень-зима 2023-2024 года представлена модная обувь, вписывающаяся в образы разнообразной стилистики. Клео.ру отмечает следующие модели, на которые должны обратить внимание девушки при пополнении своего гардероба:

Ботфорты продолжают оставаться популярными, привнося в образ женственные нотки. Дизайнеры представили модели с облегающим голенищем, наподобие фасона «чулки», подчеркивающие стройность ног. Другой вариант оформления – присобранная гармошка, наделенная корректирующим эффектом. Ботфорты неповторимо смотрятся с укороченными шортами или юбками, расклешенными платьями длины миди.

Сапоги-трубы – беспроигрышный вариант при желании привнести в образ неординарные черты. Фасон подчеркнет стройность женских ног, но противопоказан девушкам с неидеальными голенями, поскольку сделает акцент на недостатках. Особо гармонично смотрится сочетание с узким каблуком-шпилькой, более практичным решением станет каблук средней толщины. Модель «трубы» предназначена для ношения с женственными юбками либо платьями длины мини или миди.

Ботинки или сапоги челси продолжают занимать лидирующие позиции в обувных коллекциях. Модели характеризуются эластичными боковыми вставками, облегчающими процесс снимания и надевания. Функциональность обуви повысит утолщенная платформа, дополненная тракторным рельефом.

Сапоги-чулки – выбор женственных модниц, желающих подчеркнуть достоинства фигуры. За счет облегающей структуры обуви ее рекомендуется носить с юбками, платьями и плотными непросвечивающимися колготками.

Берцы на шнуровке и утолщенной тракторной подошве продолжают оставаться фаворитом молодых модниц, стремящихся воплотить стильные городские луки. Встречается дополнение обуви металлическими люверсами или заклепками, контрастными шнурками и подошвой. Дерзкий образ получится создать, если прибегнуть к сочетанию с рваными джинсами, облегающими кожаными брюками, леггинсами.

Любительницы стиля бохо по достоинству оценят ботинки или сапоги-казаки, характеризующиеся наличием скошенного каблука небольшой высоты, острым или слегка закругленным мысом. Особу пикантность обуви придаст дополнение змеиным принтом, лакированной структурой, рифленой фактурой, имитирующей рептилию.

Основные тенденции

Трендовые обувные модели разработаны с учетом того, чтобы обеспечить комфорт в носке, но при этом подчеркнуть индивидуальный стиль модницы. Клео.ру предлагает обратить внимание на следующие актуальные тенденции, которые помогут сделать образ незабываемым:

Квадратный мыс придаст обуви дерзкие черты. Подобный дизайн задействуется как при оформлении ботильонов на тонком изящном каблуке, так и шнурованных молодежных берцев. Первый вариант обуви гармонично смотрится с юбками макси, расклешенными брюками палаццо. Вторые разновидности моделей допускается сочетать с рваными джинсами либо шортами, облегающими леггинсами или кожаными штанами.

Сочетание кожи и меха, что особенно прослеживается при оформлении угги. Фасон станет находкой при погодных условиях с минусовой температурой. Угги комбинируют с зауженными джинсами скинни, утепленными леггинсами.

Популярный змеиный принт поможет сделать обувь ярким акцентом образа. Оформление применяется при создании таких моделей как сапоги или ботильоны на каблуке либо танкетке. Чтобы сделать лук уравновешенным и не перегруженным деталями рекомендуется подбирать предметы гардероба, выполненные в нейтральной цветовой гамме.

Лакированные элементы – беспроигрышный способ, чтобы придать обуви яркие нотки. Фактура применяется при оформлении всей поверхности обуви или только отдельных деталей. Последние предлагаются в виде блестящих боковых вставок, носочной или пяточной области.

Подведем итог