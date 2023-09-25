В Ленобласти нашли заблудившуюся неделю назад в лесу пенсионерку
В лесном массиве посёлка Портовое Ленинградской области спасатели нашли женщину, которая потерялась неделю назад.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу аварийно-спасательной службы.
По данным телеканала, спасатели получили сведения о пропаже женщины ещё 17 сентября: она вышла в лес и заблудилась.
В поисках принимали участие добровольцы поисковых отрядов и штатные спасатели поисково-спасательного отряда города Приозёрск.
Вечером в воскресенье, 24 сентября, 73-летнюю женщину обнаружили в лесу и передали медикам.
Ранее сообщалось, что туристку из Свердловской области, отбившуюся от своей группы, которая совершала восхождение на гору Малый Иремель в Челябинской области, нашли живой. Она провела две холодные ночёвки в лесу.