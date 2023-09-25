В Ленобласти нашли заблудившуюся неделю назад в лесу пенсионерку

В лесном массиве посёлка Портовое Ленинградской области спасатели нашли женщину, которая потерялась неделю назад.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу аварийно-спасательной службы.

По данным телеканала, спасатели получили сведения о пропаже женщины ещё 17 сентября: она вышла в лес и заблудилась.

В поисках принимали участие добровольцы поисковых отрядов и штатные спасатели поисково-спасательного отряда города Приозёрск.

Вечером в воскресенье, 24 сентября, 73-летнюю женщину обнаружили в лесу и передали медикам.