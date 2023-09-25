Трендовые джинсы, без которых осень пройдет зря
Джинсы не выйдут из моды никогда, а осенью с их помощью можно создать невероятно стильные «луки», причем довольно теплые.
Конечно, можно остановиться на straight-классике и создавать любые аутфиты для офиса и прохладных прогулок, но мы решили посоветоваться со стилистами и готовы рассказать, какие модели стоит рассмотреть в этом сезоне. Выбирайте из главных трендов.
Низкая посадка
Да-да, вы все прочитали правильно. Джинсы на низкой посадке имеют право на жизнь этой осенью. Главное, чтобы вы присмотрели не скинни-модель. Совсем необязательно иметь идеальный пресс, однако смотрите, чтобы посадка была не слишком низкой, чтобы не перетягивать живот в самой невыгодной области. Стилисты также дают еще один лайфхак — выбирайте джинсы на размер больше.
Широкие джинсы
Удобно и стильно. Более расслабленная модель, которая точно пригодится вам этой осенью. Под широкие джинсы можно выбрать практически любую обувь — от ботильонов до туфель на трендовом каблуке kitten. Расширяться джинсы могут в любой части, однако эксперты советуют присмотреть модель с расширением от бедра, а не от колена. Сочетайте такую модель с кроп-топом, шелковым топом, боди и лонгсливами.
Буткат
Супертренд, который грех не рассмотреть в нашей подборке. Популярность буткат набрал в США еще несколько сезонов назад, но выходить из топов точно не собирается. Суть данной модели в разрезах снизу, от щиколотки. Такая модель прекрасно «уживается» с кроссовками, ботильонами, тяжелыми ботинками. Сверху можно миксовать кожаные куртки любых моделей, топы из плотных материалов и рубашки оверсайз.