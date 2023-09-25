Трендовые джинсы, без которых осень пройдет зря

Джинсы не выйдут из моды никогда, а осенью с их помощью можно создать невероятно стильные «луки», причем довольно теплые.

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Конечно, можно остановиться на straight-классике и создавать любые аутфиты для офиса и прохладных прогулок, но мы решили посоветоваться со стилистами и готовы рассказать, какие модели стоит рассмотреть в этом сезоне. Выбирайте из главных трендов.

Низкая посадка

Да-да, вы все прочитали правильно. Джинсы на низкой посадке имеют право на жизнь этой осенью. Главное, чтобы вы присмотрели не скинни-модель. Совсем необязательно иметь идеальный пресс, однако смотрите, чтобы посадка была не слишком низкой, чтобы не перетягивать живот в самой невыгодной области. Стилисты также дают еще один лайфхак — выбирайте джинсы на размер больше.

Широкие джинсы

Удобно и стильно. Более расслабленная модель, которая точно пригодится вам этой осенью. Под широкие джинсы можно выбрать практически любую обувь — от ботильонов до туфель на трендовом каблуке kitten. Расширяться джинсы могут в любой части, однако эксперты советуют присмотреть модель с расширением от бедра, а не от колена. Сочетайте такую модель с кроп-топом, шелковым топом, боди и лонгсливами.

Буткат