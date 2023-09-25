Жена Стетхэма появилась на публике в корсете и чулках

Возлюбленная Джейсона Стетхэма появилась на публике в корсете и чулках
Британская модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли посетила показ Dolce & Gabbana, который прошел в рамках Недели моды в Милане. Снимками модель поделилась в Instagram.
36-летняя Рози Хантингтон-Уайтли выбрала для выхода белый пиджак, под который надела корсет и чулки с подвязками. Модель дополнила образ белыми туфлями-лодочками на шпильке и миниатюрной сумкой от Dolce & Gabbana.
Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше нее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс.
В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.
"Я думаю, что время придет. Мы так долго были сосредоточены на нашей работе, и когда появился Джек, мы заговорили об этом вновь. Мы с нетерпением ждем этого времени. Но это не является для нас большим приоритетом. Мы счастливы просто. Я думаю, будет забавно сделать это, когда ребенок немного подрастет и сможет принять участие в свадьбе", — объяснила Хантингтон-Уайтли.