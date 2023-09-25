Какую обувь носить этой осенью, чтобы быть в тренде

Модный образ — это не только одежда, но и правильно подобранная к ней обувь. Знакомьтесь с главными трендами сезона осень – зима 2023 года.

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Плоские и острые

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Если в прошлом сезоне дизайнеры вдохновлялись пуантами, наконец подарив миру модные балетки, то этой осенью в тренде не вид обуви, а форма — острый угол. Что-то это нам напоминает, ну и ладно: не секрет, что мода циклична. Особо модные и изощренные модели украшают дополнительные угловатые детали. Например, в стиле оригами, как у Prada.

Ботинки на шнуровке и пряжках

Смерть Вивьен Вествуд не прошла незамеченной для модного мира. Память дизайнера почтили создатели как одежды, так и обуви. Отдать дань уважения Вивьен можете и вы: носите армейские ботинки и высокие спортивные модели с чем угодно, даже с платьем. Это не возбраняется. К слову, в центре внимания этой осенью шнуровка, а не вид обуви как таковой.

Деним

В этом сезоне деним стал еще более универсальным: джинсовая обувь покорила подиумы и выходит на улицы. Будь то джинсовые туфли или ботинки — трефовая пара подчеркнет вашу осведомленность и интерес к моде, что бы вы с ними ни надели.

Облегающие сапоги до бедер

Ботильоны уже не один сезон держатся в топах трендов, но в этом они претерпели заметные изменения. Менее сексуальные и более свободные, они, кажется, стали и комфортнее, и теплее. Стоит вам найти любимую пару — и вы не захотите расставаться с ними до весны.

Домашний уют

Тренд на демонстрацию нижнего белья пускай и мало применим в осенне-зимний сезон, но вместе с ним в моду вошла обувь, напоминающая домашние тапочки и даже гетры и носки. В последних, по всей видимости, теперь не зазорно встретить гостей. Морозить ноги ради высокого стиля больше необязательно. И, кажется, дизайнерам не дает покоя народная мода на Crocs и их нашумевшую коллаборацию, которые надела даже Виктория Бекхэм, которая клялась никогда этого не делать.

Броги и лоферы

Кое-что в этом сезоне можно позаимствовать из гардероба своего избранника помимо белой рубашки. Это классические броги и лоферы для элегантного и строгого образа. Экспериментальные модели с отсылкой к мужским туфлям у партнера едва ли найдутся, но суть все та же — мужской силуэт обуви в тренде.

Черные лодочки

Черные туфли-лодочки стали логичным дополнением множества образов на показах осенне-зимних коллекций. К ним обратились Saint Laurent, Prada, Moschino, Versace, Schiaparelli и другие бренды. Ценители вечной классики в выигрышном положении: в этом сезоне это больше не фоновые вещи, а полноценный тренд.

Банты и цветы

Объемные банты и цветы, без сомнения, самое желанное украшение для обуви этой осенью. Женственные детали призваны подчеркнуть визуально легкие формы, а обувь для них — идеальное место. Наравне с пышными бантами и крупными цветами не забыты и их миниатюрные плоские версии.

Танкетка

Обувь на танкетке появилась на подиумах прошлого сезона и в коллекциях осень – зима лишь укрепила свои позиции. Комфортный для городских прогулок формфактор обосновался в самых разнообразных моделях обуви: танкетка дружит и с рельефной, и с плоской подошвой, и с туфлями, и с ботинками.

Красные оттенки