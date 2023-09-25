Как купить хорошие кожаные перчатки

Кожаные перчатки не должны быть слишком тугими. Но и болтаться на руке они не должны — тут важно найти идеальный размер. Его лучше подбирать по обхвату запястья. При этом нужно помнить, что кожа может немного тянуться, но ключевое здесь — немного, поэтому рассчитывать на то, что в процессе носки перчатки увеличатся на пару сантиметров, — не стоит.

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Завкафедрой товароведения и экспертизы Кемеровского института (филиала) Российского государственного торгово-экономического университета товаров профессор Наталья Котова рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе кожаных перчаток.

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Размер

Перчатки должны сидеть как вторая кожа, не быть слишком разболтанными и не сдавливать руку. Это и для изделия неполезно — оно вполне может порваться, и для руки тоже — так можно и перекрыть кровоток. В России и Европе есть размеры перчаток, они указаны на бирках.

Как его определить?

Измерить обхват запястья и округлить до большего числа — вуаля, вы в дамках. При этом при примерке лучше не пытаться всеми силами натянуть перчатку, помогая себе второй рукой, особенно между пальцами. Эксперт так делать очень не советует, потому что можно легко повредить аксессуар, и если он даже и налезет, то долго не прослужит. Перчатки должны подходить по длине пальцев, это важно.

Материал

Для перчаток чаще всего используют два типа кожи — шеврет (от овец) и шевро (от коз). Узор на обоих видах напоминает рыбью чешую, такая кожа не гладкая. А какую выбрать — зависит от предпочтений, например, шеврет более мягкий и дешёвый, но не износостойкий, поэтому менять такие перчатки придётся чаще.

Кожа на перчатках должна быть цельной, а не кусочками. Такие лоскутные перчатки хуже принимают форму кисти и быстрее выходят из строя из-за миллиона и одного шва.

Как понять, что перчатки из натуральной кожи, а не кожзама?

Нужно положить руку на перчатку и подождать. Настоящая кожа потеплеет под рукой и останется сухой, а кожзам начнет «потеть». Если потянуть перчатку, то вдоль она вряд ли подастся, а вот поперёк уже получше, но тоже не от всей души — всего на 15%. При этом материал должен обязательно принять прежнюю форму, а не просто растягиваться.

Качество

Швы должны быть ровными, стежки все на месте, строчка не уезжает за край и так далее.

В месте крепления фурнитуры (если есть) не должно быть дыр и повреждений.

Нитки не должны торчать.

Краска должна быть стойкая. Проверить это можно белой хлопковой тканью: потрите кожу сухим кусочком, а затем влажным — на нём не должно оставаться следов.

Для модных и продвинутых

Для тех, кто постоянно на телефоне, но не хочет морозить руки, есть решение проблем — умные кожаные перчатки. Они подключаются по Bluetooth к смартфону, с помощью световых индикаторов показывают, что идёт звонок, и предлагают взять трубку или сбросить.

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