Стилист назвал тренд этой осени

Александр Рогов отметил, что многослойные образы – это тренд сезона. По его словам, этой осенью следует придерживаться расслабленного спокойного стиля.

Девушки одеты в тренчи, кожаные оверсайз куртки и пиджаки, которые миксуют со свободными джинсами и юбками в пол, а также со свитерами, рубашками и лонгсливами.