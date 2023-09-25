Стилист назвал тренд этой осени

Стилист Рогов назвал тренд этой осени
Александр Рогов отметил, что многослойные образы – это тренд сезона. По его словам, этой осенью следует придерживаться расслабленного спокойного стиля.
В подтверждение словам стилист опубликовал в своём Telegram-канале подборку фотографий с моделями стрит-стайла.
Девушки одеты в тренчи, кожаные оверсайз куртки и пиджаки, которые миксуют со свободными джинсами и юбками в пол, а также со свитерами, рубашками и лонгсливами.
Ранее Рогов заявил, что белая майка является необходимой вещью для создания образа.