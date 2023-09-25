Названы визуально стройнящие модели курток

Чтобы придать силуэту более элегантные черты в осеннее время, специалистка посоветовала отказаться от верхней одежды фасона оверсайз и переключить внимание на вещи, которые подчеркивают талию. Среди них эксперт выделила стеганые изделия, косухи, куртки-жакеты и куртки-рубашки.