Эксперты раскрыли способы выглядеть стройнее с помощью одежды
Дизайнер Елена Мельник раскрыла полным россиянкам способы выглядеть стройнее с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.
В первую очередь специалистка посоветовала читательницам носить корректирующее нижнее белье, составлять многослойные и однотонные образы. При этом она призвала правильно расставлять акценты. Например, слегка оголить зону декольте, щиколотки и руки до середины плеча.
Кроме того, эксперт порекомендовала во время покупок одежды обращать внимание только на качественные ткани.
«Чем дороже материал, из которого сшита вещь, тем лучше она сядет и тем эффектнее получится образ. Пусть лучше в гардеробе будет одна, но качественная вещь», — объяснила Мельник.
Помимо прочего, собеседница издания дала советы, как замаскировать выпирающий живот. По ее словам, вещи не должны быть облегающими и иметь декоративные детали. Также в них необходимо учитывать размеры принтов.
«Если мы используем принт, то рисунок должен быть соизмерим с размером одежды: не слишком мелкий и не слишком большой», — уточнила Мельник и пояснила, что жакет, джемпер, рубашка, футболка или кардиган должны полностью прикрывать живот.