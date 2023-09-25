4 вещи, в которых женщины 50+ выглядят нелепо

Сегодня наступил век толерантности и терпимости. Со всех сторон слышатся заявления о том, что человек может выглядеть так, как ему заблагорассудится. Однако подобные тенденции обычно навязываются массовому потребителю, а вот знающие себе цену стильные представительницы прекрасного пола никогда не позволят себе выглядеть, как клоунессы.

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Женский журнал kleo.ru рассказывает, какие вещи нужно срочно выбросить из гардероба, если возраст перевалил за 50 лет.

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Короткие шорты

Конечно, в жаркую погоду хочется, чтобы лучи солнца обласкали все части тела. Однако на возрастных представительницах прекрасной половины человечества некоторые предметы гардероба выглядят нелепо. Например, короткие шорты. Даже некоторые юные особы стесняются надевать слишком укороченные модели, так как боятся показать окружающим некоторые несовершенства своего тела. В 50-летнем возрасте такие эксперименты точно будут неуместными. Дряблость, увядание, пигментные пятна, лопнувшие сосуды – все это не стоит выставлять на всеобщее обозрение. Исключением является пляжная зона – там можно позволить себе открытые наряды и не беспокоиться о мнении окружающих.

Облегающие платья

Некоторые возрастные дамы пытаются привлекать к себе внимание эпатажными выходками. Обычно этим грешат скандальные певицы и актрисы в возрасте. Даже при избыточном весе они могут обтянуть себя плотной тканью и в таком виде отправиться на светские мероприятия. Разумеется, облегающее платье покажет фигуру, как она есть. То есть складки, жировые отложения и другие неровности опять же будут доступны взгляду каждого. Такой нелепый наряд обязательно закрепит за своей хозяйкой славу женщины с дурным вкусом.

Майки на тонких бретельках и топы

Истинный возраст женщины чаще всего выдают шея и зона декольте. Эти части тела быстрее стареют, так как подвержены влиянию окружающей среды, загрязнений и солнца. При этом мало кто так же тщательно ухаживает за шеей и грудью, как за лицом. Майка на бретельках откроет взору окружающих постаревшую, обвисшую кожу. При лишнем весе будут заметны складки под мышками и массивные локти. Намного лучше на женщине 50+ выглядят стильные свободные футболки.

Кричащие наряды