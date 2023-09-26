6 самых трендовых цветов весны 2024

Показы «тёплых» коллекций следующего года на подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа говорят, что цвет Барби пока уходить не собирается.

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Во Франции началась Неделя моды, и на подиумах Парижа вслед Нью-Йорком, Лондоном и Миланом можно увидеть то здесь, то там розовый цвет. Во всех оттенках. «Царство» оптимистичной палитры в одежде эксперты объясняют нестабильной обстановкой в мире, стремлением на фоне кризиса стоимости жизни получать удовольствие и нежеланием взрослеть. Итак, в этом обзоре рассмотрим повнимательнее оттенки, которые будут доминировать в сезоне «весна-лето 2023».

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Сиреневый

Один из оттенков распространённого в том числе и в России садового цветка настойчиво присутствовал на подиумах этой осенью. Модельеры предлагают обратить внимание на сиреневую или лиловую разновидность мальвы. Carolina Herrera и Roksanda предлагают носить в этом цвете женственные платья, Michael Kors тренчи, а Masha Popova делает то же самое с джинсовыми шортами и куртками оверсайз.

Розовый

Цвет, доминировавший в одежде последний сезон, вернётся летом-весной 2024-го в оттенке жевательной резинки у Ashlyn и Tory Burch. Simone Rosha и Palomo Spain остановили свой выбор на пудровом варианте, показав платья с объёмными цветами и романтические прозрачные блузки. А Eudon Choi розовыми поясами подчеркнул талию на объёмных куртках.

Жёлтый

Цвет хорошей погоды в следующем сезоне проявит себя больше в оттенке сливочного масла. По мнению BITE Studios, Ashley Williams, Molly Goddard он идеально подходит к женственным платьям.

Зелёный

Встречался на подиумах реже, но всё же иногда пробирался в своей нежной, пастельной разновидности. JW Anderson использовал её в тренчах; Erdem, Puppets and Puppets в прозрачных платьях, а Mains выбрала желтоватый вариант для образа из шорт, толстовки и берета.

Оранжевый

Весной нужно носить платья, уверяют дизайнеры и активно продвигают этот предмет одежды в массы. Так, Melitta и Ahluvalia предлагают присмотреться к вариантам в цвете мандарина. Другие склоняются к припылённому оранжевому, как, например, Bora Aksu с прозрачными моделями. Altuzarra предлагает вооружиться оттенком лососёвого.

Голубой