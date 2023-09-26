Стилист обозначил самые трендовые образы на осень
Расслабленные многослойные образы – тренд осени 2023. Об этом в своем Telegram-канале написал стилист Александр Рогов, опубликовав подборку фотографий с примерами.
Модели на фото одеты в тренчи, оверсайз куртки и пиджаки, которые сочетаются со свободными джинсами, длинными юбками, свитерами, рубашками и лонгсливами.
Ранее стилист заявлял, что необходимой вещью для создания образа является белая майка. «Сегодня я пою оду белой майке! Обожаю сам, ношу каждый день и вам советую!», – написал он.