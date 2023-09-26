Стилист обозначил самые трендовые образы на осень

Расслабленные многослойные образы – тренд осени 2023. Об этом в своем Telegram-канале написал стилист Александр Рогов, опубликовав подборку фотографий с примерами.

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Модели на фото одеты в тренчи, оверсайз куртки и пиджаки, которые сочетаются со свободными джинсами, длинными юбками, свитерами, рубашками и лонгсливами.