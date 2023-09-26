Представители более 30 стран станут участниками саммита модной индустрии

Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в столице с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды.

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Мероприятие объединит профессионалов индустрии, специалистов в сфере легкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных уголков мира. Об этом сообщила Наталья Сергунина, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы.

«Участниками саммита станут представители более 30 стран. Это государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. Событие такого масштаба даст дополнительный импульс развитию отечественного модного рынка и позволит укрепить сотрудничество с дружественными регионами», — рассказала Наталья Сергунина.

Форум включает деловую программу для профессионалов и поклонников индустрии, лекции российских и зарубежных преподавателей и экспертов, модные показы и многое другое. Основная программа пройдет в Московском концертном зале «Зарядье» и одноименном парке.

Участники обсудят перспективные направления международного сотрудничества, развитие предпринимательства, применение современных технологий и сохранение культуры в сфере моды.

В рамках саммита дизайнеры и бренды, создающие авторские коллекции одежды и аксессуаров, смогут представить свои работы в B2B-шоуруме и познакомить с ними профессиональную аудиторию. Заявки принимаются до 5 октября на официальном сайте мероприятия. Полный состав участников определит экспертный совет.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit станет продолжением проекта «Московская неделя моды». Первая такая Неделя прошла в столице в июне 2022 года и собрала более 1,6 миллиона гостей и участников.

Организатор Московской недели моды — компания «Культурный фонд развития моды и дизайна “Фонд моды”» при поддержке Правительства Москвы.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе BRICS+ Fashion Summit по электронному адресу press@fashionsummit.org.