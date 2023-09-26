Шарлиз Терон пришла на показ в необычной юбке

48-летняя Шарлиз Терон пришла на показ в «голой» юбке
Голливудская актриса Шарлиз Терон стала гостьей показа Dior в рамках Недели моды в Париже. Об этом сообщает W Magazine.
Во вторник, 26 сентября, в саду Тюильри прошел показ французского бренда Dior. Многолетнее лицо аромата J'adore Dior Шарлиз Терон посетила мероприятие и позировала на ковровой дорожке. Для выхода 48-летняя актриса предпочла "голую" золотую юбку, укороченную белоснежную рубашку и черные трусы.
В середине августа Шарлиз Терон дала интервью журналу Allure, в котором заявила, что считает несправедливыми двойные стандарты красоты в отношении актеров старше 40 лет в Голливуде. По словам звезды, она презирает концепцию, согласно которой мужчины "стареют, как изысканные вина", женщины — "как срезанные цветы".
"Я также думаю, что женщины хотят стареть так, как им кажется правильным. Я думаю, нам нужно быть немного более чуткими к тому, как мы все проживаем нашу жизнь", — сказала Терон.