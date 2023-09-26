Клаудия Шиффер вернулась на подиум

Кто, как не Донателла Версаче, может организовать возвращение Клаудии Шиффер на подиум? На днях на показе Versace весна-лето 2024 в Милане супермодель впервые спустя несколько лет вышла на подиум после того, как закрыла показ бренда весна-лето 2018 вместе с Карлой Бруни, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хеленой Кристенсен. В свободное от показов время Шиффер восседает в кресле исполнительного продюсера: её фильм «Аргайл» с Генри Кавиллом, Джоном Синой и Сэмюэлом Л. Джексоном должен выйти на экраны в феврале.

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Шиффер отметила своё возвращение в соответствующем гламурном образе: на ней было платье-колонна из металлической сетки в клетку мятно-зелёного и серебристого цвета, украшенное хрустальными бусинами, и серебряные туфли с лентами Gianni.

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«Оно практически слеплено с моего тела. Оно сидит на мне как перчатка», — сказала она перед показом. Несмотря на важное событие, Шиффер не испытывает особого напряжения перед показом. «Я всегда придерживаюсь здорового образа жизни. Я занимаюсь спортом и хорошо высыпаюсь. В остальном я просто сама по себе», — сказала она незадолго до выхода на подиум.

Отчасти её внутреннее спокойствие объясняется дружбой с Донателлой, которая длится уже несколько десятилетий.

«Донателла — просто замечательный, сердечный, нежный, искренний, милый человек, которому действительно не всё равно. Это как будто ты попадаешь в тёплые объятия семьи Версаче. Я всегда с нетерпением жду этого момента. Это нечто большее, чем просто показ мод и рекламная кампания. Это нечто большее», — говорит Шиффер.

Возвращение Шиффер на подиум, как нельзя лучше соответствует культурному возрождению супермоделей, этику которых, по её мнению, принимает новое поколение.

«Было замечательно видеть, как молодые поколения принимают то, что мы делали. Мне нравится то, что помимо моделирования и моды, мы могли отстаивать женские амбиции и были символами успеха, достигнутого собственными силами», — поделилась звезда.

Это то, что она надеется передать своей 18-летней дочери Клементине, которая начинает проявлять интерес к моде: «Клемми впервые смотрит показ мод, впервые ощущает себя в индустрии моды, и она очень взволнована», — сказала мать.

Для своей дочери, нового поколения моделей и даже для начинающих моделей Клаудия Шиффер дала несколько мудрых советов: «Гордитесь тем, что вы профессионал, знайте, чего вы хотите и где вы хотите быть. И уж точно не сдавайтесь. И найдите хорошего адвоката», — смеётся икона.

Источник фото: Gettyimages