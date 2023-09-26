5 важных моментов дебютного показа Сабато де Сарно для Gucci

Не только Питер Хокинс потряс Неделю моды в Милане. Аудитория собралась на долгожданном первом показе Сабато де Сарно для Gucci.

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От переосмысления кодов флорентийского дома до уроков редукции — вот всё, что вам нужно знать о дебюте.

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Всё дело в ancora

В дни, предшествовавшие дебютному показу Сабато де Сарно для Gucci, на городских улицах стали появляться баннеры цвета бычьей крови. На них красовалось слово ancora, что в переводе с итальянского означает «снова» или «по-прежнему». Этот двойной смысл заложил философскую основу новых отношений дизайнера с Gucci. Де Сарно — дитя 90-х годов. Его первые шаги в мире моды были обусловлены мировым господством Тома Форда, работавшего над брендом во второй половине десятилетия, и подход этой эпохи к моде сформировал его раннее представление о стиле. В Gucci он хочет вернуть это ощущение с помощью нового перспективного видения. «Я хочу влюбиться в моду, ancora. До сих пор и снова», — сказал он на предварительном показе.

Речь шла о сокращении

За день до начала показа на фоне пугающего прогноза погоды Gucci принял решение перенести его с открытой площадки в очаровательном районе Брера в огромное крытое помещение штаб-квартиры марки. На этом массивном бетонном полу де Сарно представил новую эстетику Gucci, отражающую окружающую обстановку. Он играл с уменьшением в нескольких смыслах этого слова: не только убирал слои и украшения Gucci его предшественника Алессандро Микеле, но и минимизировал силуэт, который он определил суперкороткими ромперами, микрошортами и мини-платьями. «Основное внимание уделяется материалам, форме, силуэту. Я хочу задать новую эстетику Gucci. Это начало чего-то нового», — пояснил де Сарно.

Он преобразил иконы Gucci

Показ открылся композицией из исторических моделей Gucci: сумки Jackie, мокасин Horsebit, ремня GG, мужского пальто, минималистично надетого на белый жилет и мини-шорты. Они выглядели знакомыми, но каждая из вещей была доработана машиной поколений де Сарно. Мокасины были подняты на платформы, а сумка была выполнена в Rosso Ancora, как он называет свой фирменный красный цвет, что стало отсылкой к стенам лифта в отеле The Savoy, где Гуччио Гуччи служил посыльным на рубеже веков (а также напоминает о флаконе Gucci Rush от Тома Форда в 1999 году).

«Когда я впервые обратился к архиву, я обратился непосредственно к тем вещам, которые были важны для бренда: мокасины, сумка Jackie, бамбуковая сумка. Для этого показа я взял все эти вещи, но с новой атмосферой», — поделился директор.

Это было отражением собственного опыта де Сарно

«Это история вещей, которые я люблю, для бренда, из индустрии моды в смысле красоты. Я хочу объединить все эти вещи для своего первого показа. Именно поэтому в обуви вы увидите намёк на 90-е, в украшениях — 70-е, но при этом они будут современными и смелыми», — поделился дизайнер.

Эстетика, предложенная им для бренда, во многом повторяет стиль Тома Форда, но в то же время можно заметить, что работа де Сарно в других домах повлияла на его вкус и видение. Он родился в 1983 году недалеко от Неаполя, а в 2002 году переехал в Милан, где в течение трех лет работал в Prada. После короткого пребывания в Dolce & Gabbana он начал четырнадцатилетнюю карьеру в Valentino, где проработал до тех пор, пока в начале этого года его не пригласил Gucci. Каждый из этих опытов нашел своё отражение в его коллекции, верной философии ancora, которая заключается в стремлении снова влюбиться в моду.

Де Сарно хочет пролить свет на талантливых коллег

В рамках своего дебюта де Сарно заказал для Gucci артбук, посвящённый новому поколению художников. Как и его актёрская работа, в которой приняли участие практически неизвестные модели, он хотел, чтобы эта книга стала жестом разделения с другими творческими личностями того внимания, которое ему было уделено в супербренде.

«Gucci — это большая возможность для меня. Я осознаю это и хочу дать возможность другим людям. Я хочу открывать людей и помогать им блистать», — поделился дизайнер.

Кульминацией его показа стала серия одежды и аксессуаров, которые именно так и сияли нежными инкрустациями драгоценных камней, которые обогатили его очищенные линии и палитру, и намекнули на более пышный подход, который мы, возможно, еще увидим, когда де Сарно продолжит свои поиски нового Gucci.

Источник фото: Gettyimages; Gucci