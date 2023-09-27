Главное место в осенне-зимних коллекциях отдано повседневной одежде

Главное место в коллекциях сезона осень-зима 2023/2024 занимает повседневная одежда, которая может оставаться актуальной и через десять лет.

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Дизайнеры озаботились прагматичной привлекательностью вещей, их качеством и сочетаемостью между собой. Отсюда увлечение монохромными решениями, заимствованиями из универсального мужского стиля, комфортным кроем. Эти тренды подчеркивают внутреннюю независимость, самодостаточность и в то же время умение обойтись без эпатажа.

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Женские костюмы

Российская Газета

На авансцене - женские брючные костюмы всех фасонов, направлений и стилей. Здесь уйма шикарных и оригинальных решений: от стиля "офискор" до повседневного street-fashion, от тонких тканей для вечернего выхода в свет до безупречного образа для рабочих будней. Широкие двубортные пиджаки, как будто снятые с мужского плеча на пару размеров больше, короткие девичьи жакеты, соблазнительные силуэты по фигуре и максимально удобные свободные фасоны - все это есть в костюмах осень-зима 2023/2024.

Геометрия повсюду

Российская Газета

В одежде - лаконичные линии и отсутствие лишних деталей. В аксессуарах - круги и овалы, прямоугольники и треугольники. В обуви - острые носы и квадратные каблуки. Этот тренд вобрал в себя принципы архитектуры и минималистичный стиль одежды 1960-х, сочетание цветовых блоков броских 1980-х и принципы японского искусства оригами. Получился современный, в полном смысле слова постмодернистский сплав Запада и Востока.

Вязание и плетение

Российская Газета

Трикотаж не только самый уютный, но еще и самый модный материал. Кардиганы крупной вязки, тонкие пуловеры и пончо, фактурные платья и свитеры окончательно закрепили свои позиции в повседневном гардеробе и стали его обязательной частью. Главное здесь - текстура ткани и мягкость волокна. Вязаные и плетеные вещи теперь уместны и днем, и вечером, их можно носить часто и сохранить надолго.

Крупная текстурная вязка поддерживается аксессуарами - особенно часто такой прием используется в линиях сумок. Их создают из самых различных материалов - от натуральной шерсти, кожи и даже дерева до современных синтетических волокон.

Пальто

Российская Газета