Главное место в осенне-зимних коллекциях отдано повседневной одежде
Главное место в коллекциях сезона осень-зима 2023/2024 занимает повседневная одежда, которая может оставаться актуальной и через десять лет.
Дизайнеры озаботились прагматичной привлекательностью вещей, их качеством и сочетаемостью между собой. Отсюда увлечение монохромными решениями, заимствованиями из универсального мужского стиля, комфортным кроем. Эти тренды подчеркивают внутреннюю независимость, самодостаточность и в то же время умение обойтись без эпатажа.
Женские костюмы
На авансцене - женские брючные костюмы всех фасонов, направлений и стилей. Здесь уйма шикарных и оригинальных решений: от стиля "офискор" до повседневного street-fashion, от тонких тканей для вечернего выхода в свет до безупречного образа для рабочих будней. Широкие двубортные пиджаки, как будто снятые с мужского плеча на пару размеров больше, короткие девичьи жакеты, соблазнительные силуэты по фигуре и максимально удобные свободные фасоны - все это есть в костюмах осень-зима 2023/2024.
Геометрия повсюду
В одежде - лаконичные линии и отсутствие лишних деталей. В аксессуарах - круги и овалы, прямоугольники и треугольники. В обуви - острые носы и квадратные каблуки. Этот тренд вобрал в себя принципы архитектуры и минималистичный стиль одежды 1960-х, сочетание цветовых блоков броских 1980-х и принципы японского искусства оригами. Получился современный, в полном смысле слова постмодернистский сплав Запада и Востока.
Вязание и плетение
Трикотаж не только самый уютный, но еще и самый модный материал. Кардиганы крупной вязки, тонкие пуловеры и пончо, фактурные платья и свитеры окончательно закрепили свои позиции в повседневном гардеробе и стали его обязательной частью. Главное здесь - текстура ткани и мягкость волокна. Вязаные и плетеные вещи теперь уместны и днем, и вечером, их можно носить часто и сохранить надолго.
Крупная текстурная вязка поддерживается аксессуарами - особенно часто такой прием используется в линиях сумок. Их создают из самых различных материалов - от натуральной шерсти, кожи и даже дерева до современных синтетических волокон.
Пальто
Дизайнеры сделали ставку на монохром и удлиненную вариацию смокинга - эту мужскую одежду Ив Сен-Лоран когда-то переосмыслил для женщин. В новом сезоне в верхней женской одежде вовсю используются пропорции и принципы одежды мужской: твидовые ткани, двубортный крой, выразительные лацканы. Длинные пальто-оверсайз и пальто-халаты - сочетание классики, роскоши и долговечности. Есть и короткие прямые "кромби" - как в женских коллекциях, так и в мужских.