Названы не выходящие из моды тренды в одежде

«Если вы хотите именно модничать, то начинайте носить эти тренды прямо сейчас. Не надо ждать, пока модные вещи появятся у всех, как брюки карго в начале этого лета, чтобы выйти из моды в конце этого же лета. Смысл моды в том, чтобы быть первыми», — добавила она.