Российская ведущая и певица Ольга Бузова дала невысоким девушкам совет по стилю. Публикация на эту тему появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя знаменитость записала видео в сторис (на момент написания новости оно было удалено — прим. «Ленты.ру»), в котором предстала в костюме красного цвета, состоящем из жакета с объемным декоративным элементом и брюк с широкими штанинами.

«У нас акцент на пиджаке, поэтому элегантная прическа. Такие брючки-клеш и приталенный пиджак вытягивают очень сильно рост», — отметила артистка.