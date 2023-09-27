Эксперты рассказали об отличиях казаков от ковбойских сапог

Сапоги в холодное время года – это одна из самых модных пар обуви. Они даже сместили грубые ботинки и невысокие ботильоны.

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Ковбойские сапоги появились в 1865 году после завершения Гражданской войны в США. Многие американцы начали осваивать западные территории, которые по условиям оказались не особо комфортны.

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Солнце, песок и ветер, ядовитые змеи и пауки – всё это повлияло на одежду. Ковбои начали осваивать новые штаты. Скотоводы носили удобные для верховой езды сапоги.

Такая обувь имела традиционный скошенный каблук, он позволял вытаскивать ноги из стремян, а острый мыс обеспечивал быстроту и скорость.

Высокое голенище помогало ковбою избежать натирания кожи во время верховой езды. Также у сапог есть традиционная строчка, она придавала обуви жёсткость.

Казаки – это разновидность ковбойских сапог. Их бывает несколько видов. Например, вестерны – это высокие сапоги с широким голенищем и узким мысом, скошенным высоким каблуком и фирменно строчкой.

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Ропперы — разновидность классических ковбойских сапог. У них прямо каблук и более короткое голенище.

Чопперы чаще всего носят байкеры, у них квадратный мыс и более лаконичный дизайн.

Казаки могут быть короче ропперов и иметь разный дизайн, в том числе клёпки, металлические вставки, скошенный каблук.

Именно женщины СССР начали называть ковбойские сапоги казаками.

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В моду такая обувь попала в 70-х годах прошлого столетия благодаря Ральфу Лорен.