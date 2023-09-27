Московский производитель одежды более чем вдвое нарастил объем выпуска

Столичный производитель одежды с авторским дизайном с начала 2023 года более чем в два раза нарастил объем выпуска продукции по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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"Столичная отрасль легкой промышленности развивается высокими темпами. Предприятия предлагают широкий ассортимент товаров, наращивают объемы выпуска и отвечают потребностям рынка. Так, производитель дизайнерской одежды из Москвы «Maneken brand» за восемь месяцев этого года более чем в два раза нарастил объем выпуска. Сегодня свыше 30 тысяч человек носят одежду производителя", — рассказал Владислав Овчинский.

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Он добавил, что таких результатов удалось достичь благодаря высокому спросу со стороны покупателей и увеличению производственных мощностей предприятия. Так, с начала года штат сотрудников вырос на 20 процентов.

У компании есть собственное производство в центре Москвы площадью 500 квадратных метров, а в каталоге более 30 товарных групп — это худи, брюки, спортивные костюмы, футболки, жилеты и многое другое. Их производят на современном оборудовании из качественных экоматериалов.

Приобрести продукцию можно на сайте и в шести офлайн-магазинах страны, три из которых расположены в столице.

"Бренд успешно закрепился на рынке, став лидером в нише oversize трикотажа. В своих коллекциях мы стремимся отражать современные модные тенденции улиц Москвы, создавая комфортные и уникальные модели. При этом, мы активно развиваемся — изучаем новые технологии, оттачиваем производственные процессы и организуем дополнительные рабочие места", — рассказала сооснователь бренда Дарья Дегтярева.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.