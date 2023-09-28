Стилист назвал два цвета, которые будут актуальны всегда

Стилист Александр Рогов назвал цвета, которые всегда будут оставаться в тренде. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Александр Рогов заявил, что вне зависимости от сезонных трендов вечной беспроигрышной классикой остаются черный и белый цвета.

"Какие бы цвета ни становились главными в сезоне, черный и белый всегда будут фаворитами у модников! Ловите фотодоказательства с Paris Fashion Week", — написал Рогов.

Он также привел фотографии со стилизацией образов, в том числе бомберы, платья с пышной юбкой, рваные футболки и брюки-клеш.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками.