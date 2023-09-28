5 ароматов, которые могут отпугнуть мужчин

Некоторые женщины любят постоянство и пользуются одни ароматом всю жизнь, иногда двумя - в зависимости от сезона. Другие же могут менять парфюм так часто, как меняется настроение, постоянно пробуя нечто новое. Но не все их них знают, что мужчинам не всегда нравятся определенные ноты.

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Какие запахи могут оттолкнуть мужчину - в материале "Рамблера",

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Ирис

Красивый цветок с прекрасным нежным запахом, но в формате парфюма нравится он далеко не всем. А некоторым даже напоминает гардероб любимой бабушки. При всей любви к родной бабуле вряд ли мужчина оценит такой аромат на любимой женщине. Скорее он будет у него вызывать совершенно не те ассоциации.

Уд

Теплый, гладкий, сексуальный, горячий, как уголек, те самые теплые деревяшки, но кому-то он кажется вовсе не томным, а наоборот чрезмерно агрессивным. Не все мужчины могут примириться с таким ароматом. Но, возможно, такие духи станут прекрасным фильтром, который позволит избежать общения с излишне робким мужчиной.

Ладан

Этот аромат действительно не для всех. Дело в том, что духи по-разному раскрываются на коже. Чтобы не ошибиться, всегда стоит брать пробники.

Амбра

Терпкая, сладкая, восточная амбра подходят для ярких женщин, которые не боятся проявлять свою сексуальность. Но не все мужчины готовы видеть любимую женщину в таком образе. Кого-то, наоборот, это может отпугнуть. Ароматы с амбровыми нотами идеально подходят для вечера и хорошо раскрываются на коже зимой.

Кожа

Такие ноты часто используются в мужских ароматах. Возможно, именно поэтому не все мужчины готовы воспринимать парфюм с кожаными нотами на женщинах.

Как правильно выбрать духи

Выбор духов - процесс очень индивидуальный, который зависит и от предпочтений, и от личного стиля.