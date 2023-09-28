Лук с джоггерами и тишкой: разбираем молодежный гардероб и учим слова

Молодежь все дальше отделяется от старшего поколения – понять друг друга стало целой наукой. Даже повседневная одежда, которой подростки и молодые люди сейчас уделяют так много внимания, имеет совсем другие, замысловатые названия. Поэтому, чтобы вы не чувствовали себя человеком из прошлого, «ФедералПресс» выяснил, какие сейчас самые распространенные названия кофт, штанов и обуви, и делится этими знаниями с вами.

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Зачем менять названия

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Как поясняют психологи, главный смысл замены привычных названий, в том числе и в гардеробе – это отход от обыденности, игра, ирония, маска. Раскованный, непринужденный молодежный жаргон стремится уйти от скучного мира взрослых.

Лук - это одежда?

Пока еще не изобрели словарь со всеми модными названиями, знакомим вас с некоторыми из них:

Лук – это образ, в котором вы появляетесь в обществе. Совокупность некоторых вещей из вашего гардероба создает лук.

Аутфит – комплект одежды и аксессуаров, которые отлично подходят друг к другу.

Тишка – переводится как обычная стильная футболка.

Тайтсы – то же самое что лосины, только более спортивного плана. Предназначены для бега и имеют утягивающий эффект.

Снепбэк – кепка с прямым козырьком.

Худи – кофта свободного кроя из мягкого трикотажа или флиса. Особенность заключается в наличии большого сквозного кармана спереди и большого, хорошо защищающего от ветра капюшона.

Свитшот – нечто среднее между свитером и толстовкой. Свитшот шьется из плотного трикотажа, а утепляется флисом.

Лонгслив – футболка с длинным рукавом, которую часто одевают под верхнюю одежду для создания образа многослойности.

Кроссбоди – не имеет ничего общего с привычным нам обтягивающим бельем. На самом деле это сумка с длинным ремешком, которую можно носить через плечо.

Кюлоты – женские брюки, отличающиеся очень широким кроем и укороченной длиной, из-за чего на первый взгляд напоминают расклешенную юбку.

Джеггинсы – очень облегающие брючные изделия, которые сочетают в себе леггинсы и джинсы. Шьют их из тонкого денима или стрейчевой ткани.

Джоггеры – удобные штаны, которые когда-то называли гамашами или кальсонами. От других фасонов брюк они отличаются широким мягким поясом и резинкой на щиколотках.

Урок по хайтопам

Чтобы разобраться в несметном количестве названия обуви, стоит потратить огромное количество времени. Названий может быть 10 – а обувь едва отличима друг от друга, разве что небольшими деталями.

Хайтопы – обозначение всех видов обуви.

Топсайдеры – это вид мужской и женской обуви, которая изначально предназначалась для яхтсменов. Отличительная черта – белая прорезиненная подошва, которая не оставляет следов и не скользит. Вдоль пятки ботинка протянут шнурок, который завязывается спереди на бант.

Лоферы – туфли из кожи, лака или замши на плоской твердой подошве с маленьким широким каблучком.

Слипоны – кеды без шнурков. Изначально обувь создавали для серферов и скейтеров: быстро надевается, никакие застежки не мешают, и комфортно даже в жаркую погоду.

Слиперы – легкие туфли на тонкой подошве с заостренным носом и небольшим язычком.

Боксерки – ботинки с высокой шнуровкой, напоминающие спортивную обувку боксеров.

Криперсы – ботинки на платформе.