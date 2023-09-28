Какую обувь носить этой осенью: 5 трендов

До прихода холодов многие стараются пересмотреть и обновить гардероб, чтобы быть в тепле и комфорте. Но это не означает уступку стилю. От мотивов в металлике и мехе до смелых дизайнов, существует много опций для исследования трендов в обуви сезона «осень 2023 – зима 2024». В этом обзоре несколько из них для того, чтобы актуализировать свой парк из ботинок, туфель, ботильонов, сапог и др.

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Меховые балетки

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Большинство считает обувь необходимым аксессуаром ко всему образу. Если вы ищите модель, которая идеально подойдёт к этому прохладному сезону и оставит незабываемое впечатление, то это меховые балетки. Дело не только в аналогии с томными дивами старого кинематографа, такая обувь добавит в ваш наряд роскоши и уюта. Их можно сочетать с другими меховыми элементами в одежде – шарфом или жилеткой. Да, и лучше всего их надевать, когда на улице сухо.

Сапоги с ремешками длиной до колен

Если и есть пара сапог, которая займёт достойное место в вашем «обувном парке» в этом сезоне и добавит в образ городской элегантности и уличного стиля, то это сапоги с ремешками или шнуровкой длиной до колен. Металлические элементы, присутствующие в таких моделях, будут отлично сочетаться с другим металликом в наряде, например, пуговицами пальто или замками сумки. Ещё одно преимущество заключается в удобстве – с помощью шнурков или ремней вы сможете подгонять сапоги и фиксировать с максимальным для себя комфортом.

Сапоги-валенки

Эта модель напоминает о кирзачах или валенках. Но только по форме, ибо функционал её безграничен. Удлинённое свободное голенище, доходящее либо до щиколотки, либо до колен, высокая подошва сделают вашу осень лёгкой и приятной. Такие сапоги добавят роста и подойдут к любому типу телосложения. И самое главное, их можно носить как в тёплые, сухие дни, так и в слякоть. Благодаря свободной вентиляции ноги не вспотеют, а эргономичный дизайн не пропустит воду.

Дутые кроссовки

Конечно, хорошо делать своей обувью модные заявления, но иногда душа требует расслабленности. И здесь придут на помощь объёмные, дутые, кроссовки на высокой «пенной» подошве. Они уже завоевали статус вневременной классики благодаря своей универсальности. Их можно носить даже, когда за окном льёт. Высокая подошва защитит как от луж и грязи, так и в сухую погоду от пыли. Более того, они сделают стильным весь образ – их можно сочетать с юбками и платьями, брюками и лосинами.Ботфорты оверсайз

Сапоги-ботфорты оверсайз