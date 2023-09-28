Парикмахер перечислил самые модные прически на зиму

Британский звездный парикмахер Том Смит перечислил самые модные прически на зиму 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

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Так, в тренде окажутся S-образные волны, растянутый маллет и крошечный боб. Во втором случае специалист посоветовал удлинить пряди на затылке с помощью наращивания. Что касается крошечного боба, то в будущем сезоне для этой прически будут актуальны очень короткие волосы.

В то же время Смит рекомендовал обратить внимание на длинный боб, окрашивания в красные и темно-коричневые тона с золотистыми отливами. С этими цветами будет отлично смотреться стрижка под названием «вуаль», которая представляет собой прямые пряди длиной ниже плеч.

«Романтичная, неземная, простая и подходит абсолютно всем», — отметил эксперт.