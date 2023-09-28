$97.00+0.50102.10+0.12

Звездный парикмахер перечислил самые модные прически на зиму

Британский звездный парикмахер Том Смит перечислил самые модные прически на зиму 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

Парикмахер перечислил самые модные прически на зиму
© Lenta.ru

Так, в тренде окажутся S-образные волны, растянутый маллет и крошечный боб. Во втором случае специалист посоветовал удлинить пряди на затылке с помощью наращивания. Что касается крошечного боба, то в будущем сезоне для этой прически будут актуальны очень короткие волосы.

В то же время Смит рекомендовал обратить внимание на длинный боб, окрашивания в красные и темно-коричневые тона с золотистыми отливами. С этими цветами будет отлично смотреться стрижка под названием «вуаль», которая представляет собой прямые пряди длиной ниже плеч.

«Романтичная, неземная, простая и подходит абсолютно всем», — отметил эксперт.

Помимо прочего, Смит предложил читателям присмотреться к окрашиваниям в землисто-каштановые, медные оттенки и «трофейную блондинку». Последний является разновидностью классического блонда и отличается от него золотистыми переливами и небольшим количеством теней.