Вязаные вещи, которые вам точно не нужны этой осенью

Один из самых опасных элементов осеннего гардероба — вязаная вещь. Чтобы создать актуальный образ с ее участием, необходимо обладать отличным вкусом или же внимательно изучить тренды сезона.

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Стилисты не призывают полностью отказаться от подобных вещей, но все же стоит прояснить, какие модели точно вызовут больше вопросов, а не восхищения со стороны окружающих.

Свитер с кружевом

Вязаные вещи с кружевными вставками — что может быть хуже? Сам по себе этот декоративный элемент не терпит соседних акцентов, а вязаная вещь перетягивает довольно много внимания на себя. Кружево неплохо смотрится на легких тканях спокойных оттенков, но на вашем свитере крупной вязки оно будет выглядеть максимально инородно. Откажитесь от подобной идеи и возьмите минималистичную модель.

Жилетка

Некоторое время назад вязаный жилет был в некотором роде микротрендом, но быстро потерял популярность, так как адекватно вписать такую вещь в casual-«лук» проблематично. Не забывайте, что крупная вязка всегда придает возраста, особенно если вещь землистого или темно-серого цвета. Конечно, вы можете выбрать одну жилетку плотной вязки для образа с классической белой рубашкой, однако злоупотреблять не стоит.

Вязаный кардиган с бисером или стразами

Мягкие вещи с мерцающими нашивками и другим декором из кристаллов и камней всегда смотрятся довольно странно и даже вызывающе. Если вы присматриваете плотный жакет или пиджак для светских выходов — вопросов нет, но ваши свитеры и кардиганы не должны никаким образом миксоваться с подобными элементами! Вы моментально удешевите свой «лук».

Яркие вязаные вещи