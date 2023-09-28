Стилистка назвала самую модную обувь на осень

Звездная стилистка Кендра Шарп назвала самую модную и устаревшую обувь на осень 2023 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания Insider.

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В трендах оказались балетки, туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме — прим. «Ленты.ру») и лоферы, оформленные открытой пяткой и множеством страз. Вдобавок специалистка отметила, что осенним образам добавит изюминку джинсовая обувь.

Кроме того, собеседница издания призвала читателей носить сабо не только дома.

«Сабо очень универсальны и придают непринужденность любому сочетанию, особенно джинсам с футболкой», — пояснила эксперт.

Шарп также обратила внимание на низкие кроссовки, оголяющие щиколотки, и сапоги длиной до бедра или колена.

В то же время актуальность утратили кроссовки на платформе и челси, которые рекомендуется заменить на туфли со шнуровкой. Кроме того, в настоящем сезоне устарели туфли с круглым носом. По словам эксперта, в моду вновь вернутся остроносые варианты из лакированной кожи.

В заключение Шарп предложила отказаться от ярких и неоновых цветов в обуви.