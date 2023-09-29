Стилист назвала пять ошибок, из-за которых осенний гардероб получается скучным

Стилист Тимофеева назвала пять ошибок, из-за которых осенний гардероб получается скучным
Татьяна Тимофеева отметила, что одна из главных ошибок при составлении осеннего гардероба – это непродуманная цветовая гамма.
В попытке одеться практично люди часто прибегают к чёрным и серым цветам. Однако есть ещё винные оттенки, чернильные, карамельные, изумрудные.
Также люди создают скучные образы с джинсами. Их стилист рекомендует заменить на кожаные брюки или более интересные модели.
В скучных образах часто отсутствуют аксессуары. Нужно добавить их к образу, чтобы разнообразить лук.
Также стоит использовать в одежде принты – клетку или леопард. Самая популярная ошибка – это ещё и устаревшие фасоны верхней одежды. Стоит заменить гардероб на более современные модели.
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