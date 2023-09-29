Какие цвета покорят всех этой осенью: советы стилиста

Она заявила, что в попытке одеться практично и не марко многие выбирают серые и черные цвета в одежде. Однако, по ее мнению, есть множество и других практичных цветов: винный, чернильный, фиолетовый, карамельный и изумрудный. Татьяна Тимофеева также посоветовала отказаться от стандартных джинсов в пользу необычной формы, либо заменить их на кожаные брюки. Стилист призвала дополнять каждый образ аксессуарами. Она обратила внимание на одежду с принтами – клетку и леопард. Тимофеева заявила, что из вещей старых фасонов в гардеробе нельзя создать стильный и модный образ. Ранее «ФедералПресс» рассказывал, как одеться осенью, чтобы образ был теплым и комфортным, но при этом стильным. Фото: unsplash.com