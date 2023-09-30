Как собрать базовый гардероб с нуля: советы стилиста

«Барбикор», кружево и острые носы — все это модные тренды 2023 года. Однако вовсе не факт, что эти тенденции задержатся надолго: некоторые фасоны остаются актуальными всего один сезон, в то время как классика с простыми цветами и кроем всегда выглядит стильно.

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Но как собрать базовый гардероб, чтобы оставаться вне времени и быть одетым уместно в любой ситуации? «Лента.ру» составила подробные чек-листы для любого случая жизни.

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Что такое базовый гардероб?

Базовым гардеробом принято считать комплект вещей, которые сочетаются между собой по стилю, цвету и фактуре. Определенные комбинации вещей из этого набора подходят под любой случай — и для простой прогулки с друзьями, и для походов в ресторан или в театр. Однако собрать базовый гардероб можно и с уклоном в какой-то определенный стиль, который ближе всего конкретному человеку.

Многие считают базовый гардероб скучным, рассказала в беседе с «Лентой.ру» стилист Анастасия Миловская, но на деле это совсем не так — ведь его подбирают специально под человека, его особенности и образ жизни. «Капсула создается для каждого человека конкретно, исходя из того, какой образ жизни он ведет, какие цвета любит, что ему идет и так далее. Например, базовый гардероб может быть спортивным, а может — деловым или классическим. Основная идея — это сочетание вещей между собой таким образом, чтобы его обладателю или обладательнице было легко их комбинировать», — пояснила стилист.

Как с нуля составить базовый гардероб, актуальный в 2023 году?

Анастасия Миловская предложила пофантазировать и попробовать разобрать гардероб среднестатической девушки, живущей в городе. Поскольку мы выбираем вещи абстрактно, без привязки к личности, то в реальности будут корректировки, но база для гардероба на каждый день будет схожей.

Из чего состоит базовый гардероб:

брюки;

юбка;

две-три рубашки;

водолазка;

два свитера;

кроп-топ (укороченный) или обычный топ;

кеды/кроссовки;

пальто или куртка;

туфли-лодочки;

сапоги.

Важно следить, чтобы все эти вещи сочетались между собой по фактуре, цвету и стилю. «И тогда при каждой новой покупке будет проще подбирать что-то новое, уже не руководствуясь принципом: "какая красивая кофточка, хочу"», — пояснила стилист.

Суть идеи базового гардероба — не покупать разноплановые вещи, из которых сложно собирать комплекты

Базовый гардероб в целом призван упростить жизнь: с его помощью всегда удастся создать уместный и красивый образ с утра, не особо задумываясь, — в нем все вещи легко сочетаются между собой. Кроме того, базовый гардероб может помочь сэкономить на покупке новой одежды. Ведь если в шкафу собрана полная капсула, нет большой необходимости в срочном шопинге.

Как собрать базовый гардероб: общие советы

Для того, чтобы легко составить базовую капсулу без помощи стилиста, следуйте простым правилам:

проанализируйте свой стиль жизни: какие вещи будут уместны, а какие нет. Если речь идет о домохозяйке, которая любит спортивный стиль, ей незачем покупать офисный костюм, даже если он входит во все списки советов для подбора базового гардероба; базовые вещи обязательно должны сочетаться между собой;

выбирайте простые вещи — например, белую футболку, простые черные брюки и прямые джинсы; обратите внимание на крой: он также должен быть простым и подходящим под тип фигуры;

не гонитесь за модой, выбирайте «длинные тренды» или классические вещи;

прежде чем отправиться на шопинг в поисках базового гардероба, проанализируйте уже имеющиеся в шкафу вещи. Вероятно, среди них найдутся подходящие для капсульного гардероба.

Как вписать яркие вещи в базовый гардероб?

Ошибочно считать, что капсула — это базовые вещи без принтов и акцентов, чаще белого, бежевого или черного цветов. На самом деле, пояснила стилист, базовый гардероб может быть ярким, с принтами, вышивкой, эффектными акцентами — все дело в крое, он должен быть простым и подходящим обладательнице.

«Умный шопинг давно и прочно вошел в нашу жизнь, разумное потребление транслируется отовсюду, и идея базового гардероба как части жизни поддерживается стилистами. Вещи, которые добавляют в базовый гардероб, носятся дольше из-за своей стилистики. Они не являются сверхактуальными, а значит, не выходят из моды спустя сезон. Это вещи, которые проверены временем», — пояснила Анастасия Миловская.

Базовый гардероб — это дорого?

Существует мнение, что вещи в базовом гардеробе обязательно должны быть очень качественными и, соответственно, очень дорогими. Сторонники этой теории аргументируют ее тем, что такие вещи будут служить годами, а потому должны быть «статусными».

Однако дело далеко не в лейбле или количестве нулей на ценнике. При подборе базового гардероба нужно смотреть на состав, который подходит конкретному человеку. Это не значит, что нужно искать только шерстяные или на 100 процентов хлопковые вещи. Если стилист рекомендует шерстяной свитер, а у клиента шерсть вызывает дискомфорт и аллергию, лучше найти вариант из акрила или вискозы, уверена Миловская.

Очень важно: вещи должны нравиться лично вам и, как бы настойчиво не рекомендовал их стилист, вы должны ориентироваться на себя, свой вкус и удобство Анастасия Миловская

Базовые вещи: на что обратить внимание при покупке?

Футболка

Для базового гардероба футболка должна быть однотонной, либо с минимальным декором. Лучше выбрать более плотный хлопок, который не будет выдавать недостатки фигуры и не расползется после нескольких стирок.

Рукав лучше предпочесть средней длины — не самый короткий и не совсем длинный. А вырез любой по желанию — круглый или V-образный.

Джинсы

Для базового гардероба лучше обратить внимание на джинсы простых цветов — темно-синие, голубые или белые (если позволяют фигура и стиль жизни). Модели с потертостями, рваным краем, вышивкой или слишком броскими, кричащими принтами лучше покупать как дополнение к базовому гардеробу, а в капсулу взять только самые простые варианты.

Самый классический вариант — прямая модель с высокой или средней посадкой

Платье

Почти век назад модельер Коко Шанель научила весь мир правилу маленького черного платья. И оно до сих пор актуально. Главное — учитывать особенности своей фигуры и приобрести такое платье, которое будет подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Это может быть и модель на запах, и платье-футляр, и вариант из трикотажа (например, ткани-«лапши»). Главное — простой крой, универсальный цвет, по возможности минимум декора.

Жакет

Приталенные или короткие жакеты либо уже вышли из моды, либо являются краткосрочным трендом. Поэтому для базового гардероба лучше выбрать прямую, слегка оверсайз-модель. Классика в виде двубортного пиджака также будет выглядеть выигрышно. Можно обратить внимание и на варианты с небольшими подплечниками — такие будут сочетаться и с деловым платьем, и с простыми джинсами и белой футболкой.

Трикотажные изделия

Свитеры, водолазки, кардиганы — неотъемлемая часть базового гардероба, особенно в осенне-зимний период в России. Для трикотажа действуют все те же правила, что и для других предметов базового гардероба: лаконичность и простота.

Свитер может быть с косами и переплетениями, но нейтрального оттенка и простого кроя. Кардиган — оверсайз, но базового оттенка и с простыми, не вычурными пуговицами. Водолазка не обязательно должна сидеть четко по телу — можно выбрать модель с небольшой свободой облегания.

Базовая обувь

Немало внимания в подборе базового гардероба нужно уделить правильной обуви. В арсенале лучше иметь хотя бы по одной паре для разных случаев жизни: кроссовки или кеды для прогулок и спорта, туфли для торжественного выхода, босоножки для лета, сапоги или ботинки для непогоды.

Кроссовки или кеды

Нестареющая классика — белые простые кроссовки или кеды с минимумом декора или вообще без него. Лучше выбирать модели на не слишком дутой подошве, но с приемлемой амортизацией — тогда прогулки и занятия спортом будут приятнее.

Туфли

Туфли не обязательно должны быть на высоком каблуке. Ориентируйтесь на собственные предпочтения и личный комфорт. Можно выбрать модель с устойчивым невысоким каблуком, а можно и вообще без него — например, лоферы.

Обратите внимание на «нос» туфли: острый или квадратный мысок — это краткосрочный тренд. Лучше выбирать более классический округлый вариант

Сапоги или ботинки

Классическое понимание базового гардероба предполагает наличие обуви из натуральной кожи. Однако если это противоречит принципам, можно выбрать варианты и из экокожи (то есть из искусственных заменителей) — главное высокого качества.

Основной принцип остается все тем же: простые модели, минимум декора или акцентов, универсальные цвета (черный, белый, коричневый). Сапоги можно выбирать со свободным голенищем, высокие и не очень, на каблуке и без, но с простым округлым мыском.

Базовые аксессуары

Не стоит забывать и о подборе подходящих аксессуаров. В базовом гардеробе стоит иметь хотя бы пару сумок и ремней.

Сумка

Правило о том, что цвета сумки и обуви обязательно должны сочетаться, уже давно не работает. Главное, чтобы сумка подходила под образ и сочеталась с ним по стилю: она может повторять цвет какой-то детали образа или наоборот быть контрастной. Здесь на помощь также приходит базовый гардероб — а вместе с ним и базовые сумки.

Длина ручки не имеет значения: выбирайте по желанию варианты кросс-боди, на плечо, с короткими ручками или поясные. Главное — базовые оттенки, неяркая фурнитура, минимум декора и кричащих логотипов лейблов, простые классические модели. Материал также может быть любым — натуральная или искусственная кожа, канвас (плотная ткань по типу парусины), рафия (листья пальмового дерева, которые вяжут крючком) или даже солома.

Чек-листы базового гардероба для разных стилей

По просьбе «Ленты.ру» Анастасия Миловская составила чек-листы базовых гардеробов для разных стилей жизни.

Базовый гардероб для офисной работницы

жакет;

белая рубашка и блузка;

футболки однотонные или с небольшими деталями;

юбка;

тренч;

пальто;

свитер;

две водолазки;

кардиган;

классическое платье.

Очень удобно покупать костюмы, предметы из которых можно носить как вместе, так и отдельно. Верхов в гардеробе должно быть больше, чем брюк и юбок. Из обуви для офиса подойдут лоферы, сапоги, классические кеды, классические ботинки. Не забывайте про аксессуары: перчатки, шляпы, шарфы и очки.

Базовый гардероб для студентки

две-три рубашки;

жакет;

футболки простые или с минимальным дизайном;

свитшот;

топ;

платье;

шорты;

джинсы;

куртка-косуха;

пуховик;

кроссовки;

сапоги;

кеды.

Студенткам доступно больше разнообразия в силу возраста и темпа жизни, уточнила стилист.

Базовый гардероб для матери в декрете

Женщина в декрете — это совершенно другой стиль, и вещи из «прошлой офисной» жизни могут долго ей не пригодиться, поэтому базовый состав вещей отличается, подчеркнула Миловская.

два спортивных костюма;

свитшот;

два удобных платья, которые можно сочетать с кедами;

много футболок — простых или с минимальным дизайном;

брюки-карго;

джинсы с удобной посадкой;

юбки не офисного стиля — карго или плиссе;

пуховик; пальто;

джинсовая куртка;

удобная обувь без каблука: кеды, кроссовки; пуховик; сапоги.

Базовый гардероб для женщины plus-size

Большой размер одежды совсем не повод для комплексов и не препятствие тому, чтобы интересоваться стильной одеждой. Но для женщин с формами, несмотря на то, студентка ли она, работает ли она в офисе или находится в декрете, важно соблюдать некоторые правила, чтобы подчеркивать достоинства и скрывать недостатки фигуры: