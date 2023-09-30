Джинсы: 5 актуальных моделей этой осени

Джинсы прочно вошли в нашу жизнь. Это самый универсальный наряд.

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Рассказываем, какие модели будут в тренде в этом сезоне.

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Джинсы клеш

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Они возвращаются! Страшно представить, что эта модель берет свое начало аж в 1813 году. Тогда клеш стали официальной формой американских матросов. Молодым людям, поступавшим на службу в морской флот, выдавали джинсы, которые клешились от самого бедра и имели молнию не как у всех брюк спереди, а с боку – это было сделано для того, чтобы без труда скинуть с себя одежду. В 1960-х они стали популярными в гардеробе как у мужчин, так и у женщин. На 70 – е годы прошлого столетия пришелся пик моды.

С тех пор джинсы клеш то уходили из поле зрения дизайнеров, то снова возвращались. Как и в этот раз. Правда, с годами они претерпели различные изменения, причем в лучшую сторону. В этом сезоне снова носим клеш!

Как рассказала дизайнер российского бренда STiMAGE Наталья Мейер, джинсы клеш удлиняют ноги и делают фигуру более женственной. Так в коллекции этого бренда есть синие и голубые модели.

“Высокая и комфортная посадка, вертикальная отстрочка спереди и выверенная до миллиметра ширина брючин. Комфортная посадка, по спинке кокетка и пояс с эластичной резинкой, растягивается на 7-8 см, что позволяет вам чувствовать себя спокойно, талия мягко растягивается и пояс не отходит от изгиба спины. Для верхнего типа фигуры, джинсы скорректируют плечевой пояс. Для нижнего типа фигуры и песочных часов выбирайте размер по обхвату талии”, – рекомендует Наталья.

Джинсы Skinny fit

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В прошлом сезоне девушки могли расслабиться, в моде были мешковатые модели. Сейчас же на смену приходят облегающие брюки из денима. Скинни повторяют все изгибы тела, плотно прилегая не только на бедрах, но и в области колен и щиколоток, поэтому получили название “вторая кожа”. Конечно, они больше всего подходят красоткам, которые имеют стройную фигуру. Хотя, как уверяет дизайнер бренда Lo Яна Недзвецкая, при правильном сочетании, они могут отлично смотреться и на женщинах с формами.

Кюлоты

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Кюлоты -беспроигрышный вариант для различных ситуаций. Это вариант и на каждый день – с белой футболкой и кедами, а можно отправиться и на вечеринку, если надеть такую модель в сочетании с туфлями на устойчивом каблуке и облегающим топом.

Мы нашли добротные кюлоты у российского бренда Sela. Состав порадовал: 99% хлопок, 1% эластан.

Джинсы с разрезами

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Джинсы с разрезами еще весной вырвались на пик моды. Пока рано прятать их в шкафы. Этой осенью они еще в тренде. Так что носим их с удовольствием, причем как с кроссовками, так и с каблуками. Самое важное, что ноги в такой модели кажутся длиннее.

Джинсы палаццо

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