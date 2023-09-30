Спортивные вещи, которые нужно купить на осень

Чтобы не замерзнуть и не промокнуть, но в то же время не изнывать от жары.

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Дмитрий Саранцев, эксперт Спортмастер PRO: «Осень — прекрасное время года для занятий спортом на открытом воздухе. Жара уже отступила, до снега ещё далеко, а на улицах особенно красиво. Однако, чтобы получить максимальную пользу от тренировок, необходимо подготовиться к ним заранее — с учётом капризов осенней погоды, возможных заморозков и вероятного дождя. Какие вещи нужно иметь в гардеробе, чтобы тренироваться на улице осенью?».

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Одежда для уличных тренировок, если речь не идёт о тёплых летних месяцах, должна состоять из нескольких слоёв.

Осенью их число обычно два-три, но всё зависит от температуры воздуха. Здесь важно ориентироваться на собственные ощущения: если переборщить со слоями и одеться чересчур тепло, организм быстро начнёт потеть. Помимо дискомфорта во время тренировки, это может привести к простуде и переохлаждению.

Спортсменам-бегунам в своей форме может быть даже прохладно, пока они не начали тренировку. Это нормально.

Разберёмся, что именно эти слои должны собой представлять.

Нижний слой

Если на улице ещё достаточно тепло, в качестве нижнего слоя можно использовать обычный спортивный комплект: брюки или тайтсы и футболку или лонгслив из синтетических материалов.

Чтобы быть уверенными в том, что такая одежда подходит под ваши запросы, обратите внимание на технологии, которые были использованы при её производстве.

Dri-Fit помогает отводить влагу.

Therma-Fit также выводит её и поддерживает комфортную температуру.

Storm-Fit, помимо прочего, ещё и не пропускает воду и не продувается ветром.

И всё же чаще в качестве нижнего слоя покупают термобельё — футболку или лонгслив и кальсоны (длина 2/3 или 1/2) из синтетических материалов.

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Обычно выбирают варианты из полиэстера, полипропилена и эластана с добавлением натуральных волокон. Такая одежда хорошо сохнет, отлично отводит влагу и помогает поддерживать комфортную температуру.

Важный момент — чтобы от термобелья был максимальный эффект, вещи должны как можно плотнее прилегать к телу.

Бельё исключительно из натуральных тканей для занятий спортом не годится. Они быстро впитывают пот и обладают плохой испаряемостью, из-за чего одежда остаётся влажной и спортсмен может переохладиться. Особенно это опасно в ветреную погоду.

Отдельное внимание стоит уделить нижнему белью. Если под термокомплект надеть повседневный хлопковый, спортсмену будет некомфортно. Эти ткани, как уже говорилось выше, плохо отводят влагу. Поэтому для занятий спортом нужно выбирать специальное спортивное бельё из синтетических материалов.

Всё это актуально и для носков. Лучше всего для занятий спортом подходят специальные варианты для бега, изготовленные из синтетических тканей.

Средний слой

Этот слой опционален. Если погода на улице позволяет, тренировки можно проводить и без него.

Однако, когда столбик термометра опускается всё ниже и ниже, флисовый джемпер не будет лишним. Причём чем морознее на улице, тем более плотным он должен быть.

Лучше всего, если средний слой прилегает к телу не слишком плотно и под ним остаётся небольшое свободное пространство. Так у спортсмена не будет ощущения скованности.

Верхний слой

Здесь стоит забыть про свой повседневный пуховик с натуральным наполнителем или ветровку. Такая одежда тяжелее специальных спортивных курток, к тому же не обладает всеми необходимыми спортсмену свойствами. В качестве верхнего слоя одежды для уличных тренировок подойдут специальные спортивные ветровки или термокуртки с лёгкими искусственными наполнителями.

Лучше всего присмотреться к вариантам из материала Softshell. Они не дадут спортсмену замёрзнуть или промокнуть, при этом отличаются лёгкостью и износостойкостью.

Альтернатива — мембранные куртки. Они изготавливаются из разных материалов, но их все объединяют общие свойства: мембрана за счёт мелкопористой структуры не пропускает внутрь влагу, но отлично проводит воздух и водяной пар. За счёт этого в таких куртках будет тепло, им не страшен дождь, а ещё они обладают хорошей способностью к отведению влаги.

На куртках с вставками из мембраны всегда есть показатель влагозащиты и паропроницаемости. Выглядит это так: 5K/5K, 10K/10K, 20K/20K и т.д.

Чем выше первое число, тем лучше куртка покажет себя в непогоду (5K — для небольших дождей, 20K — для сильных ливней). Чем больше второе число, тем лучше она будет справляться с задачей отведения влаги.

Для начала осени и в качестве базовой куртки стоит рассматривать варианты 5K/5K, а для первых заморозков и дождей — 10K/10K.

Обувь

Главное правило – кроссовки для осенних занятий спортом на улице должны быть устойчивыми к воздействию влаги. Поэтому лучше отдавать предпочтение моделям с мембраной, особенно если вы планируете бегать.

Для других тренировок подойдут и обычные кроссовки с нанесёнными на поверхность влагозащитными пропитками. Чтобы они были максимально эффективны, применять такие средства необходимо не менее чем за 24 часа до тренировки. Обновлять пропитку нужно раз в одну-две недели. Тут всё зависит от интенсивности тренировок.

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Аксессуары

Обычные шапки плохо подходят для занятий спортом — голова в них потеет и греется. В качестве альтернативы для уличных тренировок лучше рассмотреть спортивную повязку, защищающую уши. Как вариант — бафф — универсальный аксессуар, которым можно прикрыть и шею, и голову. Предпочтение здесь также лучше отдавать синтетическим материалам.