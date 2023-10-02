Стилист Рогов назвал самую модную юбку осени

По мнению Александра, без этой вещи в гардеробе звания модницы и тем более первой вам не видать. Найти такую, вероятно, будет не слишком сложно, благо требования к вещи сезона не слишком строгие: она может быть шелковой, трикотажной, костюмной, а также со складками, с разрезом и без! В общем, есть место для полета фантазии.