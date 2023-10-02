Стилист Рогов назвал самую модную юбку осени

Стилист Александр Рогов назвал самую модную юбку осени
Ловите очередной бесценный совет от гуру стиля Александра Рогова. Хотите быть в тренде — срочно отправляйтесь в магазин за черной юбкой макси! Она объявляется главным мастхэвом осени.
По мнению Александра, без этой вещи в гардеробе звания модницы и тем более первой вам не видать. Найти такую, вероятно, будет не слишком сложно, благо требования к вещи сезона не слишком строгие: она может быть шелковой, трикотажной, костюмной, а также со складками, с разрезом и без! В общем, есть место для полета фантазии.
Носить черную юбку макси звездный стилист предлагает с футболками, джемперами, косухами и кардиганами — примерно так, как это делают Ирина Шейк, Кейт Мосс и Мэг Райан.
Стилист традиционно просит не благодарить его за модные подсказки, а мы, пожалуй, скажем спасибо.