Стилист назвала устаревшие модели джинсов

Стилистка Ольга Ульянова назвала россиянам устаревшие модели джинсов. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

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По словам эксперта, актуальность утратили скинни, поскольку они подчеркивают недостатки фигуры. Вдобавок она выделила рваные джинсы, с декоративными деталями и эффектом потертостей. Ульянова пояснила, что данные варианты являются непрактичными, и в целом смотрятся неопрятно.

Кроме того, перестали быть трендовыми джинсы mom (джинсы с завышенной талией и прямым кроем штанин, слегка зауженных вниз от колен, — прим. «Ленты.ру»). Упомянутая модель прибавляют лишний объем в области бедер и живота.

Перечисленные фасоны рекомендуется заменить джинсами-клеш на высокой посадке и классические прямые джинсы. Как отмечает собеседница издания, они визуально вытягивают силуэт и отлично сочетаются с другими предметами гардероба.