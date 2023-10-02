5 модных «омолаживающих» приемов, которые вас только состарят

Спорим, вы слышали об этих лайфхаках, чтобы казаться чуточку моложе?

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Не спешите пускать их в дело: они могут дать обратный эффект.

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Короткая стрижка

Принято считать, что чем женщина старше становится, тем короче стрижки она может себе позволить. Речь, разумеется, о естественных ограничениях в выборе: если волосы стали редкими, длинные стрижки визуально уменьшат количество волос и не позволят создать приемлемый объем. Но не спешите прибегать к смелым стрижкам «под мальчика»: локоны у лица — ваши союзники по сокрытию пигментных пятен и прочих несовершенств, также они корректируют форму лица.

Наивный образ

Образы времен юности оставляем в воспоминаниях: на взрослой (читай — совершеннолетней) женщине им не место. Дело в том, что наивные детали, будь то джинсовая мини-юбка или детские аксессуары, не вернут вас в детство, а лишь подчеркнут солидный возраст на контрасте. Привлечь внимание эпатажем, безусловно, получится, но одобрения от окружающих не ждите.

Избыток макияжа

Плотный мейкап может быть удачным в исполнении профессионала и в свете софитов, в повседневной жизни он выглядит маской. Косметика призвана освежить лицо и правильно расставить акценты: толстые слои всех декоративных средств, что попадаются под руку, и «вечерняя» тактика макияжа при дневном свете состарят даже молодую девушку. Перед выходом из дома убедитесь, что ваш вариант преображения даже самый критически настроенный зритель не сможет наградить обидным ярлыком «штукатурки».

Прямая челка

Уверены, что челка сбросит вам десяток лет? Как бы не так! Согласно распространенному стереотипу, плотная прямая челка помогает выглядеть моложе, прикрывая предательские морщинки на лбу. Увы, но вместе с тем она делает лицо визуально тяжелым, подчеркивает морщинки в уголках глаз. В большинстве случаев другие варианты челки будут выглядеть гораздо выигрышнее.

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