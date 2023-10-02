Модные тенденции в сезоне осень-зима 2023/2024

Монохром в наступившем сезоне — настоящая визитная карточка современных модниц.

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Это тренд про лаконичность и умеренность цвета, и с его помощью можно создавать впечатляющие образы.

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Как одеться стильно и интересно, оставаясь в рамках одного цвета, рассказала стилист по типу внешности и колоритам Лида Сава.

Цветовая революция: почему монохром становится новым «писком» моды?

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Помните времена, когда игра на контрасте играла ключевую роль во внешнем облике? Эксперты по стилю рекомендовали выбирать вещи в противоположных друг другу цветах. Сочетание оранжевого с синим, бежевого с голубым, розового с зеленым или желтого с сиреневым создавали зрелищные образы и выделяли стильные «фигуры» из толпы. Сегодня этот тренд ушел в прошлое, на модных подиумах царствует монохром — выделяемся с его помощью.

У монохромного наряда есть выгодная особенность: за счет единства цвета он создает вертикаль, которая визуально делает фигуру выше и стройнее. С его помощью возможно скрыть недостатки или визуально добавить несколько сантиметров роста.

Монохромные образы, как магнит, притягивают взгляды. Искусно подобранные одноцветные сочетания выглядят гармонично и элегантно, а это всегда придает статусности образу.

Игра с текстурой

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Только на первый взгляд может показаться, что одноцветные наряды — это скучно. Монохром создает простор для креатива и интересных сочетаний. Например, можно скомбинировать вещи одного тона, но разной текстуры: шелка, кожи, джинсы, футера, крупной вязки, вельвета, меха, сатина, хлопка.

Допустим, вы решили создать образ в серых тонах. Начните с вязаного свитера, подберите к нему серые джинсы и пиджак из костюмной ткани. Дополнить его можно аксессуарами в черном цвете: сумкой, лодочками и, по желанию, солнечными очками. Несмотря на то, что весь образ получился в одной цветовой гамме, использование разных текстур делает его уникальным и очень стильным.

Игра с насыщенностью

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Для монохромного тренда не обязательно, чтобы вещи в точности совпадали по цвету. Они могут быть в одной цветовой гамме, но разных оттенков — и это тоже будет монохромом. Здесь есть одно правило гармоничного сочетания: важно, чтобы они были одной температуры. Холодные оттенки комбинируйте с холодными, теплые — с теплыми.

Например, водолазка, сарафан и сапоги в теплых коричнево-рыжих оттенках. Или образ из вещей холодных серых цветов, как на Ким Кардашьян.

Акценты и детали

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Даже в монохромном образе можно и нужно расставлять акценты. Это может быть яркое украшение, интересный ремень или актуальные обувь и сумка. Главное, чтобы эти аксессуары гармонично сочетались с основным цветом образа и соответствовали стилю.

Искусство баланса: пропорции

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В монохромных образах важны пропорции. Если вы выбрали обтягивающие брюки, дополните их объемным свитером или блузкой. Если в вашем образе присутствует узкое платье, выберите к ним более просторную верхнюю одежду. Например, удлиненный кардиган, который останется расстегнутым.

Ошибки в монохромных образах:

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Перебор с деталями. Монохром предполагает минимализм. Не стоит перегружать образ лишними деталями, обилием украшений или аксессуаров.

Неправильное сочетание оттенков. Важно, чтобы оттенки гармонировали друг с другом, были одной температуры.

Несоответствие цвета типу внешности. Каждую внешность украшают одни цвета и неудачно сопровождают другие. В монохромных образах особенно стоит учитывать свой колорит и выбирать соответствующие ему оттенки.

Тренд на монохром остается с нами долго, поэтому, если хотите выглядеть современно, составляйте образы в одной цветовой гамме.